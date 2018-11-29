İYİ Partili Metin Ergun isyan etti: Defalarca ihbar ettim bir türlü ceza yazdıramadım

Vatandaşın kamerayla görüntü alması uygulaması yerine, bölgeyi havadan denetleyecek bir uçakla bu işin yapılabileceğini ifade eden Ergun, kanun teklifiyle getirilen sintine cezalarının da yetersiz bulduklarını ifade etti. TBMM Genel Kurul’unda görüşmeleri devam eden Çevre Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, sintine bırakma cezasını mevcut halinden iki katı artırıyor, groston arttıkça cezalarda kademeli artışı öngörüyor.

'KÖYLÜLER DİLEKÇE VERDİ, SONUÇ ALINMADI'

Ergun’un konuşması şöyle:

Muhterem milletvekilleri, sizlere Türkiye'nin cenneti niteliğinde olan bir beldede yaşanan çevre katliamlarından birkaç örnek vererek başlamak istiyorum. Tabii, bu beldeyi tahmin etmişsinizdir; Muğla. Türkiye'nin cenneti niteliğindeki bu Muğla'mızda istisnasız her sene orman yangını olur. Bunların bir kısmı doğal yangınlardır, bir kısmı doğal olmayan yangınlar. Fakat size bir şey söyleyeyim, son yıllardaki Muğla'daki yangınlar akıllı yangınlar yani ne kadar yanması gerekiyor ise o kadar yanan yangınlar. Size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu Pina Yarımadası, Bodrum'a giderken Güvercinlik'i geçince… 2007 seçimlerinde propaganda faaliyeti için Bodrum'a giderken -buradan Bodrum yolu geçer, karşısından- orada bir yangın gördüm, yangını ihbar edenlerden biri benim. Bütün yetkililer -ondan sonra soru önergesi de verdim, Başbakanlıktan buradadır İbrahim Bey- orman bölge müdürüne kadar bütün yetkililer dediler ki: "Burası ağaçlandırılacak, tekrar ağaç dikilecek çünkü orada koruma altında olan Halep çamları var." Ağaçlandırılmış hâli bu muhterem milletvekilleri. Yani otellerin sığacağı yer kadar yer yandıktan sonra orası söndürüldü. Buraya şimdilik 4 otel sığdı. Gelecek yangınlarda muhtemelen şu tepeleri de yakarak yeni oteller yapacağız gibi duruyor.