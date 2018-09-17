İYİ Parti'li Nuhoğlu: Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerek

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, ittifakla ilgili mevcut yasanın genel seçimle ilgili olduğunu belirterek, "Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir düzenleme yapıp da ittifakla mahalli seçimlere girerlerse o zaman yaptıkları düzenlemeye bakmak gerekir. O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur. Bugün için böyle bir şey yoktur" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti tarafından başlatılan 'İyilik kervanı yollarda' projesi kapsamında, Adapazarı'na geldi. Sakarya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuhoğlu, İYİ Parti olarak aldıkları sonucu beklemediklerini kaydederek, "Beklediğimiz sonuç değildi; ama buna rağmen kabul etmek gerekir ki İYİ Parti kurulduktan 6,5 ay sonra seçim kararı alındı ve seçimlere gidildi. Alınan sonuç Türk siyasetinde ciddi bir kapıyı araladı. Çünkü bu seçim sonuçlarında görüldü ki Adalet ve Kalkınma Partisi, oylarını yüzde 42 civarına düşürdü. Cumhuriyet Halk Partisi, ne olursa olsun, şartlar ne kadar kötü olursa olsun Türkiye'de iktidar olamayacağını bir kez daha gösterirken, HDP de Türkiye'nin partisi olamayacağını, Milliyetçi Hareket Partisi ise iktidar niyeti olmadığını gösterdi. Geri sadece İYİ Parti kaldı. İYİ Parti, Genel Başkanı'mızın ifadesiyle 'Köprünün başını tutmuştur'" diye konuştu. 'ŞARTLARI UYGUN DÜŞERSE O ZAMAN DÜŞÜNÜLÜR' Partisinin seçimlerde, zor şartlarda yarıştığını belirten Nuhoğlu, "Seçim sürecinde İYİ Parti en zor şartlarda yarışan bir partiydi. Diğer partilerin hazineden aldıkları devasa yatırımların yanında iktidar partisinin inanılmaz yolsuzluklardan gelen bir parti harcamaları söz konusuydu. İYİ Parti çok kıt imkanlarla kurucuların yaptığı bağışlarla seçimleri yürüttü. Bu şartlara rağmen Türk siyasetinde yeni bir kapı açmıştır. Şimdi biz mahalli seçimlerde göstereceğimiz yeni bir başarıyla Türk milletinin ve ülkemizin önünü açabilecek her türlü kabiliyete kavuşmuş olacağız" dedi. AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde ittifak yapılabileceği konuşulurken, İYİ Parti'nin ittifaka katılmayacağını kaydeden Nuhoğlu, "Diğer siyasi partiler de böyle karar aldılar. Zaten şu andaki mevcut 'ittifak yasası' milletvekilliği seçimleri ile ilgilidir. Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir düzenleme yapıp da ittifakla mahalli seçimlere girerlerse o zaman yaptıkları düzenlemeye bakmak gerekir. O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur. Bugün için böyle bir şey yoktur" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuhoğlu, daha sonra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'u makamında ziyaret etti.



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