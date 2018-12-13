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İYİ Partili Ok: CHP tabanı verdikleri oyla güvenlerini göstermiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında CHP'nin destekleme kararı aldığı Balıkesir'de, İYİ Parti'nin  Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İsmail Ok, yazılı açıklama yaptı.

İYİ Partili Ok: CHP tabanı verdikleri oyla güvenlerini göstermiştir

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında CHP'nin destekleme kararı aldığı Balıkesir'de, İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İsmail Ok, yazılı açıklama yaptı. 2009 seçimlerinde CHP’lilerin oylarıya belediye başkanı olduğunu ifade eden Ok, "Belediye başkan adayı olarak girdiğim 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, verdikleri oylar ile şahsıma olan güvenlerini her daim göstermişlerdir" dedi.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, yazılı bir açıklama yaptı. Dün gerçekleştirilen görüşmeler sonrası Balıkesir’de kendisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini belirten Ok açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Belediye başkan adayı olarak girdiğim 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı verdikleri oylar ile şahsıma olan güvenlerini her daim göstermişlerdir. Bu destek bana her zaman güç vermekle birlikte omuzlarımdaki manevi sorumluluğu da artırmıştır. Bu manevi sorumluluğun bilincinde olan bir kişi olarak CHP'nin kurumsal kimliğine her daim saygı duydum ve desteğini esirgemeyen mensuplarına da her ortamda şükranlarımı ifade ettim. Şimdi de iki partinin ortak mutabakatı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildim. Öncelikle her iki partimize, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'imize ve Yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı her iki parti adına gireceğim bu yarışta, Kuvayi Milliye şehri Balıkesir halkının desteğiyle Belediye Başkanı seçileceğime olan inancım tamdır. Allah başımızı öne eğdirmesin. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde, Balıkesir'imizin adını tarihe altın harflerle yazdıran Kuva-yi Milliye kahramanlarının evlatlarına adalet ve liyakat ile hizmet edeceğim."

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