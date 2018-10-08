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İYİ Partili Özdağ: 'Çanakkale mi destan, 15 Temmuz mu' sorusuna 'Çanakkale' diyen öğrenci elendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 06:43 | Son Güncelleme

İYİ Partili Ümit Özdağ, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirerek, Harp Okulu sınavlarında “Çanakkale mi destandır, 15 Temmuz mu?” sorusuna, ‘Çanakkale' cevabı veren adayların elendiğini iddia etti.

İYİ Partili Özdağ: 'Çanakkale mi destan, 15 Temmuz mu' sorusuna 'Çanakkale' diyen öğrenci elendi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Yeniçağ Gazetesi'nde “Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neler oluyor?” başlıklı yazısında ‘üç kez teyit etmeden yazmıyorum' dedi.

Özdağ şunları kaydetti:

ŞEKER FABRİKALARI…

“Harp Okulu'na alım sınavında sözlü heyet mensuplarından birisi öğrenciye ‘Çanakkale mi destandır, 15 Temmuz mu?' diye soru sormakta, ‘Çanakkale destandır' cevabını veren öğrenci sınavdan kalmaktadır. Bir askeri okula giriş sınavında ‘Şeker fabrikalarının satılması ile ilgili ne düşünüyorsun?' şekilde bir sorunun anlamı nedir? Açıkça öğrenci adayının AKP icraatlarına nasıl baktığını anlamak istiyorlar.”

ELDİVENLİ KADIN JÜRİ

“Lise mezunu Cem Ç., Deniz Harp Okulu sınavlarına katılmış. Yazılı sınava katılan 600 bin kişi içinde puanı ilk 10 binde. Son iki gün Ankara'da Kara Kuvvetleri binasında mülakata almışlar. Mülakatı yapan 3 kişiden biri emekli general diğer ikisi kadın; ikisi de türbanlı ve biri eldivenli. Sordukları sorular da ‘15 Temmuz gecesi ne yaptın?', ‘Başkomutanımız kimdir?', ‘Neden yalnızca Deniz Harp Okulu'na başvurdun?' gibi ilgisiz sorular. Sonuçta Cem Ç.'ye sınavı kazanamadığı söylenmiş.”

(Sözcü)

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