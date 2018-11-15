İYİ Partili Özdağ: CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili, "Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Çok açık şekilde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Burdur'a geldi. Kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ümit Özdağ, Türkiye'nin bir yerel seçime doğru gittiğini ve bu yerel seçimin bundan sonraki siyasal yapılanmanın nasıl olacağının güçlü ipuçlarını vereceğini söyledi. Özdağ, "Sadece yerel seçim olmayacak, aynı zamanda ulusal planda siyasal sonuçlar doğuracak bir yerel seçim olacak" dedi.

'İYİ PARTİ KENDİ ADAYLARI İLE BU SEÇİMLERE GİRECEK'

Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda ise şunları söyledi:

"Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Çok açık şekilde söylüyorum, CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben genel olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti bütün kadrolarıyla bütün Türkiye'de genel merkezin kararlı, ısrarlı ve kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdiği bir zeminde, kendi adayları ile bu seçimlere girecek. Bunun herhangi bir şekilde başka zeminde tartışılmasının abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Tekrar altını çizeyim; İYİ Parti bütün Türkiye'de aday çıkartarak seçimlere giriyor. Cumhuriyet tarihinin en ağır baskılarla karşı karşıya kalmış partisiyiz. 1946'da demokrasiye geçildiğinden bu yana hiçbir parti, İYİ Parti'nin karşılaştığı baskılarla karşılaşmamıştır. Buna rağmen 7 ay içerisinde İYİ Parti kuruluşunu tamamlamış, bir erken genel seçime girmiş, bu ağır baskıları aşarak 5 milyon oy almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Bugün 3-4 ay öncesinde olduğundan çok daha güçlüdür, seçimlere de tek başına büyük bir kararlılıkla ve başarılı bir sonuç alacağından emin bir şekilde hazırlanmaktadır. Durum bundan ibarettir. Bizim lehimize çekilecek olan partiler varsa karşı çıkmayız."