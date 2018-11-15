HABER

İYİ Partili Özdağ: CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili, "Ben genel merkezden geliyorum.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin yerel seçimde CHP ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili, "Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Çok açık şekilde söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Burdur'a geldi. Kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ümit Özdağ, Türkiye'nin bir yerel seçime doğru gittiğini ve bu yerel seçimin bundan sonraki siyasal yapılanmanın nasıl olacağının güçlü ipuçlarını vereceğini söyledi. Özdağ, "Sadece yerel seçim olmayacak, aynı zamanda ulusal planda siyasal sonuçlar doğuracak bir yerel seçim olacak" dedi.

'İYİ PARTİ KENDİ ADAYLARI İLE BU SEÇİMLERE GİRECEK'

Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda ise şunları söyledi:

"Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Çok açık şekilde söylüyorum, CHP ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben genel olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti bütün kadrolarıyla bütün Türkiye'de genel merkezin kararlı, ısrarlı ve kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdiği bir zeminde, kendi adayları ile bu seçimlere girecek. Bunun herhangi bir şekilde başka zeminde tartışılmasının abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Tekrar altını çizeyim; İYİ Parti bütün Türkiye'de aday çıkartarak seçimlere giriyor. Cumhuriyet tarihinin en ağır baskılarla karşı karşıya kalmış partisiyiz. 1946'da demokrasiye geçildiğinden bu yana hiçbir parti, İYİ Parti'nin karşılaştığı baskılarla karşılaşmamıştır. Buna rağmen 7 ay içerisinde İYİ Parti kuruluşunu tamamlamış, bir erken genel seçime girmiş, bu ağır baskıları aşarak 5 milyon oy almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Bugün 3-4 ay öncesinde olduğundan çok daha güçlüdür, seçimlere de tek başına büyük bir kararlılıkla ve başarılı bir sonuç alacağından emin bir şekilde hazırlanmaktadır. Durum bundan ibarettir. Bizim lehimize çekilecek olan partiler varsa karşı çıkmayız."

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın Ankara'dan adaylığıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Mansur Yavaş çok değerli bir arkadaşımız, değerli bir hukukçu, yerel yönetimler konusunda deneyimli bir isim. Sayın Genel Başkanımız iki kez açıkladı. Sayın Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını tabii ki arzu ederiz. Olur, olmaz o da onun demokratik kararı, göreceğiz. Ama bu bizim bir tek Mansur Yavaş'la Ankara'da seçime gireceğimiz anlamına gelmiyor. Başka arkadaşlarımız da var adaylığa hazırlanan, ancak bekliyoruz, daha hiçbir parti aday açıklamadı. Biz de açıklamadık. Adaylarla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Adaylarımız açıklanmaya başladığı zaman şaşıracaksınız, hem de çok şaşıracaksınız. Biz bir aday açıklayıp, ondan sonra o aday tarafından refüze olan partilerden değiliz. Biz açıkladığımız zaman, bizim açıkladığımız aday geri adım atmayacak, ben aday olmayacağım demeyecek, gerçekten de şaşırtıcı isimlerle karşılaşacaksınız. Biz yüzde 51'e değil yüzde 100'e talibiz diye ortaya çıkmış bir partiyiz. Onun için yerel seçimlerde de bütün adaylarımızla, bütün seçmenlerden daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, oy talebinde bulunacağız."

Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk tarihi anıtlarını inceledi ve Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
İYİ Partili Yücel: Yerel seçimlerde ittifak olmayacakİYİ Partili Yücel: Yerel seçimlerde ittifak olmayacak
AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladıAK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı

AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile neden gizlice görüştü? İlk kez anlattı

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile neden gizlice görüştü? İlk kez anlattı

İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

İSKİ'den AK Parti, MHP ve CHP'li isimlere hediye çanta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.