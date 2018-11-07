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İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, kendi sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdağ paylaşımında, Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini ifade etti.

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Ekim ayının son haftasında 900 Suriyeli öğretmen ataması gerçekleştiğini öne süren Özdağ, ataması yapılan öğretmenlerden altısının Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlkokulu’na gerçekleştiğini, bu okuldaki sınıflarda 20 öğrenciden 10’unun Suriyeli, 10’unun Türk olduğunu ifade etti. Suriyeli öğretmenlerin Türk öğrencilere de ders verdiğini söyleyen Ümit Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

“Ekim ayının son haftasında Milli Eğitim Bakanlığı 900 Suriyeli öğretmen ataması yapmış. Bunlardan 6’sı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Süleymanşah İlk.Ok.’na yapılmış. Bu okulda sınıflarda 20 Öğrenciden 10’u Suriye’li, 10’u Türk. Türk öğrencilere de Suriye’li öğretmenler ders veriyor!”

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti ümit özdağ Suriyeli öğretmen

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