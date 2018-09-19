İYİ Partili Özdağ: Kadro ve teşkilatları yenilemiş olarak sahadayız

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 24 Haziran seçim sonuçlarını en kapsamlı ve en demokratik değerlendiren parti olduklarını belirterek, "Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti, hem genel merkez kadrolarını yenilemiş, bütün Türkiye'de teşkilatlarını yenilemiş olarak sahaya çıkmış bulunuyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin 'İYİ'ler kervanı yolda' sloganıyla başlattığı ülke turu kapsamında Yozgat'a geldi. Partisinin il teşkilatı ile bir araya gelen Özdağ, burada ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçim sonuçlarını en kapsamlı ve en demokratik değerlendiren parti olduklarını belirten Özdağ, "Türk demokrasi tarihinde görülmemiş çerçevede, kapsamlı ve derin değerlendirme yaptık. Sayın Genel Başkanımız bu çerçevede partimizi bir kongreye götürdü. Önce bir çalıştay, sonra bir kongreyle seçim sonrasını yeniden yapılandırmanın planlarını gerçekleştirdik. Şimdi yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti, hem genel merkez kadrolarını yenilemiş, bütün Türkiye'de teşkilatlarını yenilemiş olarak sahaya çıkmış bulunuyor" diye konuştu.