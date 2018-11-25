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İYİ Parti'li Özdağ: Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, "Türkiye hızla yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştir" dedi.

İYİ Parti'li Özdağ: Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştir

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, "Türkiye hızla yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştir" dedi.
İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından Mesadet Özcan Kültür Merkezi'nde, 'Yerel Seçimlere Doğru Türkiye ve İYİ Parti' konulu konferans düzenlendi.
Konferansa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, konuşmacı olarak katıldı. Konferansı, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır, İYİ Parti'nin Manisa ve ilçe başkanları, Turgutlu ve çevre illerden çok sayıda partili ve vatandaş izledi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ konuşmasında, 2002 - 2018 arasında tahrip edilen demokratik parlamenter düzenin kalıntılarından, bir rejim değişikliğiyle, tek adam rejimine geçildiğini öne sürerek şöyle dedi:
"Bu geçen tek adam otoriter rejimi, birikmiş olan 16 sene içerisindeki sorunları da tırmandırdı. Türkiye hızla yönetilemeyen bir ülke haline geldi. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nasıl yönetilmediğini kendisi şu cümleleri ile açıkladı; 'Elinde makineli tüfek tutan teröristle, elinde soğan olan terörist arasında bir fark yoktur. Yani Erdoğan PKK'yla, IŞİD ile Türk köylüsünü, Türk üreticisini, Türk esnafını bu açıklaması ile aynı kefeye koymuştur. Ülkeyi getirdiği nokta ve ülkeye bakışı bu. Öte yandan 1 sene önce kurulan ve Cumhuriyet tarihinde bir siyasi partinin karşı karşıya olduğu en ağır devlet baskılarını yaşayan İYİ Parti, kuruluşundan 7 ay sonra girdiği seçimlerden 5 milyon ve yüzde 10 gibi bir oy alarak güçlü bir şekilde parlamentoya girdi. Bu yaşanan kriz çok ağır bir kriz. Ama inanın, İYİ Parti'nin yetişmiş kadrolarının çözemeyeceği bir kriz değil. Yaklaşan 2019 mahalli seçimleri, İYİ Parti'nin Türk milletine, Türkiye'nin sorunlarının çözülebileceğinin göstermesi açısından da büyük bir fırsat olacak. Biz de bu fırsatı yaşama geçirebilmek için çalışıyoruz."
'ARTIK DEVLETİN VALİSİ VE KAYMAKAMI DEĞİLLER'
Geçen günlerde enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatan Özdağ, rakamları açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Müdür Yardımcısı'nın görevden alındığını ardından Sayıştay Raporu'nun açıklandığını, rapordan sorumlu Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın da görevinden istifa ettirildiğini ileri süren Özdağ, şöyle dedi:
"Sayıştay'ın görevi nedir biliyor musunuz? Halkın parasının iktidar tarafından nasıl harcandığını denetlemek. Bu iktidar Türk halkının parasını çarçur ediyor ve denetlenmesini istemiyor. Bunu Türk halkının bilmesini istemiyor. Dün (Cuma) de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni denetlemekle görevli Sayıştay 15. Grup Başkanı görevden alındı. Valiler ve kaymakamlar hiç kusura bakmasınlar ama artık devletin valisi ve kaymakamı değiller. Onlar iktidarın valileri. Seçim sathında hiçbir valiyi hiçbir kaymakamı devletin valisi ve kaymakamı olarak görmüyorum. Hepsi iktidar milletvekilleri ile birlikte sokak sokak çalışıyorlar. Bizi engellemek için, önümüze setler koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bizim hafızamız çok güçlüdür. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız."
Konferansın sonunda İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'a katılımı nedeniyle teşekkür edip, çiçek ve plaket verdi.

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İYİ Parti'li Özdağ: Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştirİYİ Parti'li Özdağ: Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştirİYİ Parti'li Özdağ: Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştirİYİ Parti'li Özdağ: Türkiye yönetilemeyen bir ülke haline gelmiştir

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