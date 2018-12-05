HABER

İYİ Parti'li Özdağ'dan 'ittifak' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 23:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, "CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak, seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" dedi.

İYİ Parti'li Özdağ'dan 'ittifak' açıklaması

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, "CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak, seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Zonguldak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yerel seçimlere doğru Türkiye ve İYİ Parti' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Özdağ, büyük baskılara rağmen 7 aylık kısa sürede girdikleri genel seçimde 5 milyon seçmenin desteklerini aldıklarını söyledi. İYİ Parti'nin 40 milletvekiliyle TBMM'de en etkin mücadeleyi veren parti olduğunu belirten Özdağ, "Bugün İYİ Parti genel seçimlere girdiği halinden daha güçlüdür. Elimizdeki imkanlar daha fazladır. Teşkilatlarımız bir seçim geçirmiştir. Eksik yanlarımızı, fazla yanlarımızı gördük. Öz eleştirimizi yaptık. Şimdi bunlardan çıkardığımız derslerle daha güçlü bir şekilde gidiyoruz" dedi.
31 Mart seçimlerinin AK Parti’nin kurulduğu günden beri girdiği en zor seçimler olacağını ileri süren Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleri hakkında da konuşan ise şöyle dedi:
"31 Mart'ta yapılan seçimlerde AKP Türk halkından çok daha ağır bir uyarı alacaktır. İYİ Parti Türk milliyetçilerinin, vatanperverlerin bir araya geldiği ve toplumun yüzde 51’ine değil yüzde 100’üne hitap eden bir parti olarak bütün siyasi partilerin değişik tarihlerde oy verdiği seçmende oy alma iddiası ve kararlılığıyla bu seçimlere giriyor. Genel başkanımız adaylarımız teker teker açıklamaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu çok daha hızlanacak ve CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İYİ Parti'li Özdağ'dan 'ittifak' açıklamasıİYİ Parti'li Özdağ'dan 'ittifak' açıklaması

PARTNER2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi
Meral Akşener: Biz zor şartlara alışkınızMeral Akşener: Biz zor şartlara alışkınız
'Artık benim için o defter kapandı!''Artık benim için o defter kapandı!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

'Artık benim için o defter kapandı!'

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Dava şoku! Erdoğan ve Varank da şikayetçiler arasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.