İYİ Partili Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' yorumu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu iddia etti. Özdağ, resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 800 bin Suriyeli bulunduğunun varsayılması halinde her 20 kişiden 1'inin Suriyeli olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç savaştan en zararlı çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla artıyor. Eğer resmi rakamları kabul eder ve 3 milyon 800 bin Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye'de yaşayan 20 kişiden 1'i Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir."