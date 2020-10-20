İyi Partili Özdağ'dan Tartışma Yaratan "FETÖ" İddiası

İyi Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu "FETÖ" üyeliğiyle suçlaması tartışma yarattı. Özdağ'ın iddiasının ardından, “AKP’nin muhalefeti yıpratma operasyonunda yeni halka” iddiası ortaya atılırken, partide ayrılıklar olacağı tartışması da yaşanıyor. İyi Parti’de, İstanbul’daki görevi öncesinde genel başkan yardımcılığı yapan Buğra Kavuncu’yla aynı Başkanlık Divanı’nda görev yapmış Ümit Özdağ’ın bu iddiasını gündeme getirmesi tartışma yarattı. Özdağ’ın dün gece canlı yayında, halen üyesi ve milletvekili olduğu İyi Parti yönetimini, Kavuncu’nun "FETÖ bağlantılı olmasıyla" ilgili herhangi bir adım atmamakla suçlaması şaşkınlıkla karşılandı. Kavuncu’nun Kazakistan’da yöneticilik yaptığı sivil toplum örgütü nedeniyle "FETÖ"cü olduğunu savunan Özdağ, ayrıca İyi Parti’nin Kars Belediye Başkanlığı seçiminde MHP”yi desteklemeyerek HDP’nin kazanmasına neden olduğunu ileri sürdü. Dolayısıyla Özdağ, bir yandan partisi yönetiminde "FETÖ" bağlantılı bir isim olduğu bir yandan da 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’ye üstü kapalı destek verildiği iddialarıyla tartışma başlattı. Özdağ her iki iddiasıyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de tavır almamakla eleştirdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener iddialara “partiye yönelik saldırı” değerlendirmesiyle tepki gösterirken, Özdağ’ın parti üyeliğinden ihraç edilmesi gündemde. Ancak bu konuda, Akşener’in talebiyle değil “Özdağ’ın ihraç edilmesi için İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu’nun re’sen toplantı yaparak karar alabileceği” ifade edildi. Özdağ’ın yakın çevresi ise, İyi Parti’nin ilk yola çıkışında Akşener’le birlikte Ümit Özdağ ismi olduğuna işaret ederek, partiden gitmesi gereken kişi olarak Buğra Kavuncu’yu adres gösterdi ve Özdağ’ın istifa düşüncesi olmadığını da aktardı. Ankara kulislerinde ise, Özdağ’ın hükümete yakın bir medya kuruluşunda ekranda kendi partisini suçlaması ve bunun yanı sıra AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın İyi Parti’den milletvekilleri istifası olacağını iddia etmesi “muhalefete operasyon” değerlendirmesine yol açtı. Akşener HDP iddiası için “yalan” dedi, AKP’yi "siyasi operasyonla" suçladı İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kavuncu’ya yönelik "FETÖ'cü" iddiasıyla ilgili “Buğra Kavuncu bugün, Özdağ’ın sözlerini, iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor” dedi.

Parti içi demokrasi ve ifade özgürlüğü vurgusuyla milletvekili olarak Özdağ’ın görüşlerini dile getirebileceği mesajını da veren Akşener, ancak İyi Parti’nin HDP ile yakınlaştığı iddiasına ise, Özdağ’ın adını anmaksızın “Büyük bir yalandır, bunu söyleyen yalancıdır” tepkisini gösterdi. İyi Parti’ye yönelik iktidar kaynaklı “siyasi operasyon” olabileceği görüşünü gündeme taşıyan Akşener, “Benim arkadaşlarımın ne konuştuğu değil de, bugün AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ne dediği önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Doğru Yol Partisi’nde (DYP) genel başkan yardımcılığı görevinde bulunduğum ve bakanlığını yaptığım o dönemde 43 milletvekilinin DYP’den hangi şartlarda nasıl ayrıldığını biliyorum. Türkiye’ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Şimdi ilginç olan Ümit Özdağ’ın, Aytun Çıray’ın, ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. Grev ve protesto eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum grup toplantısına katılmamalarına da saygı duydum. Ama Bülent Turan’ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997 ve 1998’lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan’ın yazdıklarını, attığı tweet üzerinden baktığımızda elbette başka bir gözle izleyeceğiz, bundan sonra olacakları. Biz partimize bir saldırı olacağını bekliyorduk elbette; çünkü araştırma şirketleri de 13-15 arasında sonuçlar bulunca, kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk, şimdi bakacağız” diye konuştu.

Ümit Özdağ’ın neden böyle bir çıkış yaptığı ve ihraç edilmesi talebi tartışılıyor Şimdi İyi Parti yönetimi tarafından kurucu milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu. İyi Parti kulislerinde Merkez Disiplin Kurulu’nun yaşanan gelişmeler üzerine Özdağ hakkında “re’sen ihraç süreci başlatması” gerektiği görüşü var. Öte yandan kulislerde Özdağ’ın neden şimdi İyi Parti’yle ilgili böyle suçlamalar yönelttiği ve bunu hükümete yakın bir medya kuruluşunda canlı yayında yaptığı da sorgulanıyor. Bu konuda Özdağ’ın, “TBMM gündemindeki Libya’da ölen MİT personeliyle ilgili açıklaması dolayısıyla yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke ile tehdit edilmiş olabileceği” iddiası da var. Söz konusu dava nedeniyle gazeteciler aleyhine hapis cezasına hükmedildiği anımsatılarak, Özdağ’ın da hapis cezası alabileceği baskısıyla kendi partisi aleyhine gündem değiştirdiği öne sürülüyor. Ümit Özdağ’ın yakın çevresi ise, Ankara kulislerindeki ihraç edilebileceği ve fezleke nedeniyle kendisine baskı yapılmış olabileceği iddialarını reddetti. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren Özdağ’ın yakın çevresi, öncelikle İstanbul Milletvekili’nin şu aşamada İyi Parti’den istifa etme düşüncesi olmadığını, tam tersine Akşener gibi İyi Parti’nin kurucu ismi olduğunu vurguladı. Özdağ yerine Kavuncu hakkında işlem yapılması gerektiğini kaydeden çevreler, Özdağ’ın ihraç edilmesi değil İyi Parti yönetimi tarafından kamuoyuna hesap verilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Ayrıca Özdağ’a fezlekeyle tehdit yapılamayacağını ve “Libya’da ölen MİT mensubuyla ilgili Özdağ’ın açıklamalarını TBMM çatısı altında yapmış olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin örnek kararları bakımından tamamiyle Yasama dokunulmazlığı kapsamında olduğu” için söz konusu yargılamadan sonuç çıkmayacağını savundu.

Bu arada İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, dün gece Özdağ’a sert tepki gösteren isimlerden birisi oldu. Dervişoğlu, Twitter’da “Sende İyi Parti’ye zarar verebilecek kalibre olmadığı gibi, İyi Parti’de de buna izin verecek bir yönetici kadrosu zaten yok. Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur. Herkes için hayal kırıklığısınız” sözleriyle hedef aldığı Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Akşener’in disipline sevk etme yaklaşımı olmadığını ancak kendi partili arkadaşlarına "FETÖ’cü" suçlaması yönelten ve parti yönetimine hakaret eden bir milletvekiliyle birlikte görev yapmayacağını söyleyen Dervişoğlu, Özdağ’ın İyi Parti’den ihraç edilmesi işlemi olup olmayacağıyla ilgili “Mazur görülmemesi kanaati taşıyorum. Temennih ediyorum” dedi. AKP’li Turan'ın “İyi Parti dağılacak” ifadesini yinelemesi tartışmayı büyüttü Meral Akşener’in partisine saldırmakla suçladığı AKP’li Bülent Turan ise, İyi Parti’nin dağılacağı iddiasını tekrarladı. Turan, özetle, “Kurucu olan bir milletvekili bir il başkanı hakkında terörist iddiasında bulunacak. Bu partinin değil, Türkiye’nin gündemidir. Sayın Akşener topu taca atıyor. Bir partinin iç meselesi bizim meselemiz değil. Ama parti istediği oyu alamayınca genel başkan küsmüşse, o partinin kongresinde liste kavgası olmuşsa, canlı yayında terör iması olduysa, dağılması kaçınılmazdır. İyi Parti’nin kendi vekili, kendi il başkanına iddiada bulunuyor. Sayın Akşener’in gereğini yapacağına inanıyorum. Bu iddialar şok iddialar. Ya Ümit Özdağ'ın dediği yanlış, gereğini yapacak, ya Ümit Özdağ'ın söylediği doğru, il başkanına gereğini yapmalı. Sayın Akşener bize sataşacağına iddialara yanıt versin. 'Suçlu AK Parti, suçlu Bülent Turan' demesi parti hatalarını kapatma çabasıdır" dedi.

İyi Partili Özdağ ise, Akşener ve Turan’ın açıklamalarının ardından Twitter aracılığıyla tartışmaya katılmaya devam etti. Özdağ, AKP’li Turan’a hitaben “İyi Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İyi Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin” yanıtını verdi. Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in partisine yönelik operasyon iddiasına ise katılmadı ve “Ayrıca İyi Parti içerisinde operasyon arayanlar İyi Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar” görüşünü paylaştı. Ümit Özdağ Kavuncu’yu suçlayarak tartışmayı nasıl başlattı? MHP’den ayrılarak İyi Parti’nin 2017 yılının Ekim ayında Meral Akşener ve Koray Aydın ile birlikte kurucularından birisi olan Özdağ, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerden önce genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesiyle dikkat çekmişti. O günden bugüne İstanbul Milletvekili görevini yürütmeye devam eden Özdağ, son olarak 20 Eylül’de yapılan İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’nda aday olmadığı halde kendisi aleyhine İyi Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) seçilmemesi ve yönetimde olmaması için kulis yapıldığı iddiasıyla gündemdeydi.

Ümit Özdağ, dün gece CNNTürk’te katıldığı canlı yayında ise kendi parti yönetimi suçladı. Özdağ, “Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış” dediği İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ'cü" olduğunu ileri sürdü. Özdağ, Kavuncu’ya yönelik suçlamasıyla ilgili Meral Akşener’in de haberdar olduğunu belirterek, “(Kavuncu’nun) FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Sayın Genel Başkan'a (Akşener) ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler” ifadelerini kullandı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise, kendisini hedef alan suçlamaya karşılık “Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Allah başkasına itiraf atmaktan bizi saklasın. İddia makamı (Özdağ) iddiasını ispat etmekle yükümlü. Benim olduğum dönemde Kazakistan Türk iş adamları derneğinin FETÖ'cü olduğuna dair bir şey yoktu” tepkisini gösterdi.