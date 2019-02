İYİ Parti'li Paçacı: 1 Nisan sabahı milletimiz aydınlık sabaha uyanacak

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "1 Nisan sabahı, inşallah milletimiz, aydınlık bir bahar sabahına uyanacak, geleceğine ümitle bakacaktır. Çünkü sandıklardan çıkan sonuç, milletimize iyi gelecektir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde başkanlık divanı sonrası açıklamalarda bulundu. Paçacı, 31 Mart seçimlerinin 'beka meselesi' olarak görülmesine tepki göstererek, "Eğer, Türkiye'de bir beka sorunundan bahsedilecekse, bu sorun AK Parti iktidarları ile oluşmuştur" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul, Ankara, İzmir ile birçok ilde seçimi kaybedeceğini anladığını ve Millet İttifakı ile İYİ Parti'yi hedefine koyduklarını öne süren Paçacı, şöyle konuştu:

"Şimdi başvurdukları en büyük yalan ve iftira; İYİ Parti’nin, PKK’nın siyasi sözcüsü HDP ile işbirliği içinde olduğu yalanı ve iftirasıdır. Düne kadar yol arkadaşı olarak, Oslo’da, İmralı’da, Kandil’de, Dolmabahçe’de can ciğer kuzu sarması oldukları ortakları HDP ile İYİ Parti’yi vurmaya çalışmaktadırlar. Ancak en büyük handikapları; her sayfası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine, kurucu atalarına, milli devlete ve millet varlığına yönelik vefasızlık ve ihanet ile dolu olan mazileri, karşılarında bir 'ayna' gibi durmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, HDP ve PKK ile ortak mazilerini silememekte, yol arkadaşlıklarını gizleyememekte ve mızrağı çuvala sığdıramamaktadırlar."

'CUMHUR İTTİFAKI'NA BEDELİ AĞIR OLACAKTIR'

Demokratik rejimlerde, iktidarların millete hesap verdiğini vurgulayan Paçacı, "İktidarlar 'ittifakımıza oy vermezseniz beter olursunuz' diye tehdit etmez, sandıkla korkutup, milleti hesaba çekmez. Asıl 'zillet', 17 yıl ülkeyi tek başına yöneten ve onun peşine takılanların, kendi acz ve çaresizliklerini kabullenip hesap vermesi yerine, suçu başkalarının üzerine yıkması ve mesnetsiz bahanelerin ardına saklanmasıdır. 31 Mart seçimlerinde 'deve kuşu misali' başını kuma gömmenin ve milletimizin aklını hafife alarak, hükümetin yalanlarına inandığını sanmanın, Cumhur İttifakına bedeli ağır olacaktır. 1 Nisan sabahı, inşallah milletimiz, aydınlık bir bahar sabahına uyanacak, geleceğine ümitle bakacaktır. Çünkü sandıklardan çıkan sonuç milletimize iyi gelecektir" dedi.

FRANSA CUMHURBAŞKANINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan gününü sözde 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etmesine tepki gösteren Paçacı, şunları söyledi:

"Hiçbir Türkün kabul edemeyeceği, bizim de İYİ Parti olarak şiddetle reddettiğimiz bir husustur. Bu tür iftiraların, milletimizin tertemiz ve şanlı geçmişine halel getirecek herhangi bir lekeyi bulaştırma gücü yoktur. Ama bizi şaşkınlığa sevk eden nokta, Macron'un aldığı bu karardan önce Sayın Erdoğan'ı bilgilendirmiş olmasıdır. Bu bilgilendirmeye rağmen, görüldüğü kadarıyla, ön almak hususunda herhangi bir adım atılmamıştır. Bu açıkça hükümetin 'ihmal-i mesuliyeti'dir. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Çipras'ın, yurdumuza gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında her iki tarafça yapılan açıklamalarda 'ege adalarının işgali' konusunun ele alındığına dair bir emare bulamadığımızı belirtmek durumundayız. Hükümete soruyoruz; Bu konu hiç mi ele alınmamıştır? Yoksa, Ege'deki Türk adalarının Yunanistan'ca işgali, sorunumuz olmaktan çıkmış, çözümlenmiş ve bizim haberimiz mi yoktur? Bu sorularımıza makul ve mantıklı cevaplar beklediğimizi, İYİ Parti olarak konunun yakın takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz."

