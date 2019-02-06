İYİ Partili Paçacı: 1 Nisan sabahı milletimiz aydınlık sabaha uyanacak

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "1 Nisan sabahı, inşallah milletimiz, aydınlık bir bahar sabahına uyanacak, geleceğine ümitle bakacaktır. Çünkü sandıklardan çıkan sonuç milletimize iyi gelecektir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde başkanlık divanı sonrası açıklamalarda bulundu. Paçacı, 31 Mart seçimlerinin 'beka meselesi' olarak görülmesine tepki göstererek, "Eğer, Türkiye'de bir beka sorunundan bahsedilecekse, bu sorun AK Parti iktidarları ile oluşmuştur" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul, Ankara, İzmir ile bir çok ilde seçimi kaybedeceğini anladığını ve Millet İttifakı ile İYİ Parti'yi hedefine koyduklarını öne süren Paçacı, şöyle konuştu:

"Şimdi başvurdukları en büyük yalan ve iftira; İYİ Parti’nin, PKK’nın siyasi sözcüsü HDP ile işbirliği içinde olduğu yalanı ve iftirasıdır. Düne kadar yol arkadaşı olarak, Oslo’da, İmralı’da, Kandil’de, Dolmabahçe’de can ciğer kuzu sarması oldukları ortakları HDP ile İYİ Parti’yi vurmaya çalışmaktadırlar. Ancak en büyük handikapları; her sayfası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine, kurucu atalarına, milli devlete ve millet varlığına yönelik vefasızlık ve ihanet ile dolu olan mazileri, karşılarında bir 'ayna' gibi durmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, HDP ve PKK ile ortak mazilerini silememekte, yol arkadaşlıklarını gizleyememekte ve mızrağı çuvala sığdıramamaktadırlar."