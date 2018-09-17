İYİ Parti'li Paçacı: İktidarın yanlışlıklarının faturası halkımıza çıktı

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Önümüzdeki günlerde reel sektörde iflas ve konkordataların artması sürpriz olmayacaktır. Vatandaşın cebinde ve mutfağında yangın var. İktidarın yanlışlıklarının faturası yine halkımıza çıktı" dedi.

İYİ Parti, Yerel Seçim çalışmalarını başlattı. Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve GİK üyelerinin bulunduğu heyetler, Genel Merkez'deki basın toplantısının ardından, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine doğru yola çıktı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, uğurlama töreni öncesi yaptığı açıklamada, dış politika ve ekonomi konusunda iktidarı eleştirdi. Paçacı, "Dış politikamız AK Parti döneminde barış üzerine değil, kavga üzerine inşa edilmiştir. Amerika ile kavgalıyız, Avrupa Birliği ülkeleri ile kavgalıyız, sınır komşularımızla kavgalıyız. Cumhurbaşkanının 'Monşer' diye hafife aldığı dışişlerinin deneyimli ve bilgili bürokratları yerine AK Partili eski milletvekilleri büyükelçi olarak atanmaktadır" dedi. "KIBRIS MESELESİ TÜRKİYE'NİN VAZGEÇMEYECEĞİ KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Cihan Paçacı, "Bugün basın yayın organlarında Kıbrıs konusunda yeniden müzakerelere başlanacağı ve Türkiye'nin garantörlük hakkından vazgeçtiği ve bu konununun masaya yatırılacağı yer almaktadır. Kıbrıs meselesi Türkiye'nin vazgeçmeyeceği kırmızı çizgisidir. Bu konuda asla taviz verilemez. İYİ Parti olarak bu meseleyi yakından takip edeceğimiz bilinmelidir. Dış politikada yapılan bu yanlışlıklar Türkiye'yi dış dünyada yalnızlığa itmekte ve itibarını sarsmaktadır" diye konuştu. "TÜM ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ UYARIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İş Bankası'na ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Cihan Paçacı, "Cumhurbaşkanı halka açık olan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan İş Bankası'nı CHP'ye ait yüzde 28 lik hissesinin hazineye devrini istemektedir. Buradan tüm özel sektör temsilcilerini uyarıyorum Şirketleriniz ve holdinglerinizdeki hisseleriniz tehlikededir" dedi. Paçacı, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarları ekonomi alanında da büyük yanlışlıklara imza atmıştır. Yurt dışından alınan borçlar verimli alanlarda kullanılmamıştır. Devlet kademelerinde savurganlık, lüks harcamalar ve israf büyük boyutlara ulaşmıştır. Dış borçlar üretimde kullanılmak yerine, yandaş müteahhitlerin rant kapısı haline getirilmiştir. Ve sonunda ekonomik gerçekler ortaya çıkmıştır. Türkiye ciddi bir ödemeler dengesi krizine girmiştir. Türk lirası önemli ölçüde değerini kaybetmiş, enflasyon yükselmiş ve faizler artmıştır. Üreten Türkiye, tüketen Türkiyeye dönüştürülmüştür. Önümüzdeki günlerde reel sektörde iflas ve konkordataların artması sürpriz olmayacaktır. Vatandaşın cebinde ve mutfağında yangın var. İktidarın yanlışlıklarının faturası yine halkımıza çıktı. Türkiye ve Türk halkı bu karanlık tabloyu hak etmemektedir Bu karanlık tablodan çıkışın tek adresi İYİ Parti'dir."

"'İYİLİK KERVANI' YOLA ÇIKMAKTADIR"

24 Haziran seçimlerine değinen Cihan Paçacı, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimlerinde her türlü baskı ve imkansızlıklara rağmen İYİ Parti seçimin tek kazananı olmuştur. 7 aylık bir süreçte sıfır oydan 5 milyon oya ulaşmış ve 43 milletvekili ile meclise girmeyi başarmıştır. İYİ Partiye bu başarıyı yaşatan halkımız önümüzdeki yerel seçimlerde de İYİ Partiye büyük destek verecektir. Partimiz yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde ilk etapta 31 ili kapsayacak şekilde Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu, Milletvekilleri ve Başkanlık Divanın bulunan arkadaşlarımızla bugün 12 grup ve 200 kişiden oluşan 'İyilik Kervanı' yola çıkmaktadır. Halkımızın dertlerini dinleyip ve bu sorunları nasıl çözeceğimizi anlatmaya gidiyoruz. Sivil toplum kuruluşları, yerel basın ve televizyonlar ziyaret edilecek, yerel ve genel problemler üzerinde fikir alışverişi yapılacaktır. İYİ Parti Türkiyeyi karış karış gezecek ve halkımızın kaybolan umutlarını tekrar kazandıracaktır. İYİ Parti, Milliyetçi, Muhafazakar demokrat bir cumhuriyet kadını olan, genel başkanımız Meral Akşener önderliğinde ülkeyi kalkındırmaya, kutuplaşan ve hasım haline gelen halkımızı birleştirmeye ve huzur içinde yaşatmaya kararlıdır."