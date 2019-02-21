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İYİ Partili Paçacı: Kocamaz'ı Mersin'e hizmetten kimse alıkoyamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, evrakı YSK'ya geç teslim edildiği için partilerinden aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, Demokrat Parti'den (DP) başvuruda bulunacağını söyleyerek, "Kocamaz'ı Mersin'e hizmetten kimse alıkoyamayacaktır" dedi.

İYİ Partili Paçacı: Kocamaz'ı Mersin'e hizmetten kimse alıkoyamayacak

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, evrakı YSK'ya geç teslim edildiği için partilerinden aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, Demokrat Parti'den (DP) başvuruda bulunacağını söyleyerek, "Kocamaz'ı Mersin'e hizmetten kimse alıkoyamayacaktır" dedi.
İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezdeki divan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti'nin HDP ile kol kola girip, 'terör ittifakı'na destek verdiğini iddia ettiğini ve CHP ile İYİ Parti'nin yanına Saadet Partisi, HDP'yi de yapıştırarak, 'dörtlü çete' yakıştırmasında bulunduğunu söyledi. Bu sözlere tepki gösteren Paçacı, "Terör örgütü ya da herhangi bir çete ile İYİ Parti arasında bir ilişki bulup da ortaya koymazsanız, şeref ve haysiyet yoksunuz" dedi.
'KOCAMAZ'I MERSİN'E HİZMETTEN KİMSE ALIKOYAMAYACAKTIR'
Evrakları YSK'ya geç teslim edildiği için partilerinden aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 1994 yılından önce Tarsus'ta, daha sonra da Mersin'de Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Paçacı, şunları söyledi: "Bugüne kadar hakkında bir suistimal, bir usulsüzlük olmamıştır. Tertemiz bulunduğu ilçeye ve ile hizmet eden bir arkadaşımızdır. Burhanettin Kocamaz'ın derdi Mersin'dir. Mersin halkına, Mersin iline hizmet etmektir. Bu hizmeti İYİ Parti saflarında yapacaktı, ancak dışarıdan gelen ama içeride işbirlikçiyle bir komployla karşı karşıya kalmıştır. Ve kendisinin adaylık başvurusu yasal sınırlar içerisinde yapılamamıştır. Ama bu Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'e hizmet etme iradesini ortadan kaldırmamıştır. Bizler de İYİ Parti olarak kendisine yardımcı olduk. DP ile bir görüşme temin edildi. Bugün DP adına başvuru yapıp DP adına aday olacaktır. Mersin'e hizmeti Demokrat Parti ile gerçekleştirecektir. Kocamaz'ı Mersin'e hizmetten kimse alıkoyamayacaktır."

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