İYİ Parti'li Paçacı: Mansur Yavaş, CHP listesinde daha şanslı olacağını ifade etti

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ''Biz, Mansur Yavaş ile seçime girmeyi arzu etmiştik; ancak Sayın Yavaş, CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olacağını ifade etti. Bu çerçevede zaten yapılan anlaşmada da Ankara adayı CHP'de kaldı. CHP'nin kimi aday göstereceğini henüz bilmiyoruz; ama kamuoyunun da bildiği gibi aday adaylarından biri de Mansur Yavaş'tır. Ancak henüz kesinleşmiş bir aday söz konusu değil" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Paçacı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin yerel seçim çalışmalarına en erken başlayan parti olduğunu kaydeden Paçacı, "81 il ve ilçelerini arkadaşlarımız dolaştılar. Farklı programlarla halkımızla ve sivil toplum kuruluşları ile buluştuk ve halkın nabzını bu şekilde tutarak beklentilerini tespit ettik. Buna göre de bir çalışma başlattık ve son olarak CHP ile olan görüşmelerimizle de belli illerde CHP ile bir iş birliği anlaşması yapmış olduk" diye konuştu. 'KESİNLEŞMİŞ ADAY SÖZ KONUSU DEĞİL' CHP'nin Ankara adayının Mansur Yavaş olmasına, İYİ Parti'nin olumsuz yaklaşacağı yönündeki haberlere değinen Paçacı, ''Mansur Yavaş, Ankara'da 2 kez büyükşehir belediye başkan adayı olmuş ve her iki seçimde de çok ciddi şekilde oy almış bir siyasetçidir. Biz, Mansur Yavaş ile seçime girmeyi arzu etmiştik; ancak Sayın Yavaş, CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olacağını ifade etti ve bu çerçevede zaten yapılan anlaşmada da Ankara adayı CHP'de kaldı. CHP'nin kimi aday göstereceğini henüz bilmiyoruz; ama kamuoyunun da bildiği gibi aday adaylarından biri de Mansur Yavaş'tır. Ancak henüz kesinleşmiş bir aday söz konusu değil" dedi. İYİ Parti'nin ilk kez yerel seçime katılacağını hatırlatan Genel Sekreter Paçacı, "Amacımız yerel seçimlerde büyükşehirler ve il başta olmak üzere birçok ilçede belediye başkanlığını kazanarak 'iyi belediyecilik' olarak nitelendirdiğimiz belediye başkanlarını ve programlarını halkımızla tanıştırmak olacaktır. Ben 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ciddi bir başarı elde edeceği kanaatindeyim. Ekonomik kriz dolayısıyla hükümete ve iktidar partisine ciddi bir eleştiri var. Halkımız çok büyük sıkıntı içerisinde. Bu olumsuzlukların iktidar partisine yansıyacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

