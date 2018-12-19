İYİ Parti'li Paçacı: Seçim yasaklarına Cumhurbaşkanı da uymalıdır

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Cihan Paçacı, "Seçim yasaklarına aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın da uyması zaruridir. Aksi takdirde adil bir seçim ortamından bahsedilemez" dedi. İYİ Parti'li Cihan Paçacı, partisinin başkanlık divanı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında iktidarı eleştirerek, izlenen ekonomi politikalarının yanlış olduğunu öne sürdü. Paçaçı, "Enflasyonun yüzde 20'lerin üzerinde seyretmesi, durgunluğun hüküm sürmesi, Türk ekonomisini resesyona sürüklemektedir. Günü kurtarmaya yönelik pansuman tedbirler, orta vadede ekonomideki problemlerin artmasına ve topluma maliyetinin daha da büyümesine sebep olacaktır. Ekonomide güven esastır. Ekonomiyi yönetenler iç ve dış piyasaya güven veremiyorlarsa, alacağı tedbirlerin olumlu sonuç vermesi de beklenemez. Ekonomiler, kayınpeder, damat ilişkisiyle değil, birbirini tamamlayan, uyum içinde çalışan uzman ekiplerce yönetilir. Bugün itibariyle Türk ekonomi yönetimi, bu güveni vermekten çok uzaktır" dedi. 'MÜNBİÇ, PYD/YPG'DEN TEMİZLENMELİDİR' İktidarın, Fırat'ın doğusuna ilişkin politikasını da eleştiren Paçacı, bu politikanın söylemlerden öteye gitmediğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Söz konusu bölgenin hava hareketleri ile yapılan nokta atışlarla teröristlerden temizlenemeyeceği açıktır. Kara harekâtına geçilebilmesi için de öncelikle Münbiç'in PYD/YPG'den temizlenmesi gerekmektedir. Münbiç'teki sözde devriyenin de bir anlam ifade etmediği görülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/YPG'nin konuşlandığı Münbiç kent merkezinden uzak tutulmakta ve arazide ABD ile birlikte ancak tenezzüh devriyesi yapılabilmektedir. İdlib ise başlı başına 'Gordion Düğümü' şeklindedir. Ruslar bile 'Suriye'nin İdlib kentindeki silahsızlandırılmış bölge anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler tespit ettiklerini' ifade etmişlerdir. Ayrıca Süleyman Şah Türbesi'nin geriye, vatan toprağına taşınması düşüncesi, tüm çağrılarımıza rağmen hayata geçirilememiştir." 'CUMHURBAŞKANI, SEÇİM YASAKLARINA UYMALIDIR' 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Paçacı, "Sistem değişikliği sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun, 31 Mart seçimleri için yeni bir düzenlemeye gittiğini ve bu düzenlemede seçim yasaklarına uyması gereken makamlar arasında Cumhurbaşkanını saymayarak, dışarıda bırakmaya hazırlandığını görüyoruz. Yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı'dır. Seçim yasaklarına aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın da uyması zaruridir. Aksi takdirde adil bir seçim ortamından bahsedilemez. Bu düzenleme, diğer partiler aleyhine ve serbest rekabet ortamına büyük zararlar verecektir. Yüksek Seçim Kuruluna seçim yasaklarına uyması gereken kişiler arasında Cumhurbaşkanı'nın da bulunması gerektiğini ve bu eşitsizliğe mahal vermemesini önemle hatırlatıyoruz." 'HER PARTİ İLÇELERDE KENDİ ADAYLARI İLE YARIŞABİLİR' Paçacı, İYİ Parti olarak CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'a tam destek vereceklerini söyledi. CHP ile ilçeler için ittifak görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Paçacı, "Anlaşmalarla bunun sonuçlanmasını istemekteyiz. Ancak böyle bir sonuç olmazsa her siyasi parti ilçelerde kendi adayları ile yarışabilir" dedi.

