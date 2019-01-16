İYİ Partili Paçacı: Türk milleti ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet'lerine tepki göstererek, "ABD Başkanı, haddini, hududunu aşarak 'Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir. Türk milleti, bu sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde başkanlık divanı sonrası açıklamalarda bulundu. Paçacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli nitelik taşıyan tüm kurumlarının, fabrikalarının ve işletme tesislerinin yangından mal kaçırırcasına elden çıkarıldığını söyledi.

'YANDAŞ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKİLMEKTEDİR'

Sakarya'daki Tank ve Palet Fabrikası'nın işletme hakkının bir şirkete devrini eleştiren Paçacı, "Cumhurbaşkanı, '40-50 milyon dolar yatırım yapılacaktır' diyerek tepkileri yumuşatmaya çalışmaktadır. Batı'nın bizi kıskandığı iddiasıyla övünerek yönettiğiniz devletimiz, 40-50 milyon dolar bulup yatırım yapamamış da, bir şirkete mi muhtaç olmuştur?" diye konuştu.