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İYİ Partili Paçacı: Türk milleti ABD ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:38 | Son Güncelleme

İYİ Partili Paçacı: Türk milleti ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet'lerine tepki göstererek, "ABD Başkanı, haddini, hududunu aşarak 'Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir.

İYİ Partili Paçacı: Türk milleti ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet'lerine tepki göstererek, "ABD Başkanı, haddini, hududunu aşarak 'Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir. Türk milleti, bu sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde başkanlık divanı sonrası açıklamalarda bulundu. Paçacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli nitelik taşıyan tüm kurumlarının, fabrikalarının ve işletme tesislerinin yangından mal kaçırırcasına elden çıkarıldığını söyledi.

'YANDAŞ ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKİLMEKTEDİR'

Sakarya'daki Tank ve Palet Fabrikası'nın işletme hakkının bir şirkete devrini eleştiren Paçacı, "Cumhurbaşkanı, '40-50 milyon dolar yatırım yapılacaktır' diyerek tepkileri yumuşatmaya çalışmaktadır. Batı'nın bizi kıskandığı iddiasıyla övünerek yönettiğiniz devletimiz, 40-50 milyon dolar bulup yatırım yapamamış da, bir şirkete mi muhtaç olmuştur?" diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'nin hakim olamadığı safhaya evrildiğini ileri süren Cihan Paçacı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetleri, her zaman temkin ve tedbiri önde tutan, asırlık birikim ve deneyimlerle inşa edilmiş geleneksel dış politikamızı küçümsemişler, 'Orta Doğu'da oyun kuruyoruz', 'Dış politikada kabuğumuzu kırıp, ezber bozuyoruz' söylemleri ile ortaya çıkmışlardır. Bu zihniyetin, dış ilişkilerimizde uygulamaya koyduğu aceleci, tutarsız ve kişiselleştirilmiş politikalar ve diplomasi hamleleri, milli güvenliğimizi gelişen konjonktürlerin insaf ve vicdanına, uluslararası güçlerin dayattığı emrivakilere mahkum hale getirmiştir. Türkiye hiçbir zaman dış politikanın iç siyasete bu denli malzeme yapıldığı, atılacak adımlar ve yapılacak hamlelerin milli dış politikamızın gereklerine göre değil de, içerideki siyasi tansiyon ve nabza göre şekillendiği bir başka döneme tanıklık etmemiştir."

TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet'lerine tepki göstererek, şunları söyledi:

"ABD Başkanı haddini, hududunu aşarak 'Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir. Türk milleti, bu sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir. Ancak, Trump ve benzerlerine bu cüreti veren de, Cumhurbaşkanının uluslararası hassasiyetleri ve üslubu yok sayarak, sırf iç siyaset malzemesi olarak kurduğu cümlelerdir."

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-İYİ Partili Paçacı açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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