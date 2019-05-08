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İYİ Partili Paçacı: YSK, sivil darbe yapmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

  İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "31 Mart’ta sandıkta tecelli eden, 16 milyon İstanbullunun iradesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin sonucu ilan etmek yerine, iktidarın siyasi talimatlarıyla seçimi iptal etmiş, milletin verdiği mührü, kazananın elinden alarak, sivil bir darbe yapmıştır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "31 Mart’ta sandıkta tecelli eden, 16 milyon İstanbullunun iradesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin sonucu ilan etmek yerine, iktidarın siyasi talimatlarıyla seçimi iptal etmiş, milletin verdiği mührü, kazananın elinden alarak, sivil bir darbe yapmıştır" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı sonrası Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Paçacı, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için 6 Mayıs'ta verdiği kararın, demokrasi tarihine, 'kara bir gün' olarak geçtiğini söyledi. Paçacı, YSK'nın iktidarın baskı ve talimatlarıyla siyasi bir karar verdiğini, çoğulcu demokrasi anlayışını hançerlediğini kaydetti.

'HUKUKUN VE DEMOKRASİNİN YOK EDİLMESİDİR'

Seçimin iptalini 'milli iradenin gaspı' olarak nitelendiren Cihan Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK'da görev yapan hâkimler, verdikleri kararla 'hukuk adamı' olduklarını ve yaptıkları adalet yeminini unutarak, 'siyasi taraf' haline gelmişlerdir. Hukukun hiçe sayılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi, demokrasimizin ipinin çekilmesidir. Milli iradenin gasbıdır, hukukun ve demokrasinin yok edilmesidir. Bu karar ile seçim güvenliği yok edilmiş, bir kişinin iradesi, milletin iradesinin üzerine çıkmıştır. 31 Mart sonrası, tüm tavsiyelerimize rağmen AK Parti ve ortağı, seçim sonucunu kabullenmemiş, Büyükşehir Belediyesini kaybetmeyi içine sindirememiş, seçim yargısına baskı yapmaya başlamıştır. 31 Mart’ta sandıkta tecelli eden, 16 milyon İstanbullunun iradesine rağmen, YSK, kesin sonucu ilan etmek yerine, iktidarın siyasi talimatlarıyla seçimi iptal etmiş, milletin verdiği mührü, kazananın elinden alarak, sivil bir darbe yapmıştır."

'DEMOKRASİMİZE VE CUMHURİYETİMİZE OLAN İNANCINIZI YİTİRMEYİN'

Paçacı, parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti'nin YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çin verdiği kararı kınadığını kaydeden Paçacı, "Partimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, demokratik rejimin ve millet iradesinin arkasında dimdik durmaya devam edecek, demokrasimizi 6 Mayıs ayıbından kurtarmak için verdiğimiz mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Aziz Milletimizden istirhamımız şudur; demokrasimize ve Cumhuriyetimize olan inancınızı yitirmeyin. Ülkemizin güzel geleceğinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü artık haklının, doğrunun, iyinin, güzelin yanında İYİ Parti vardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Paçaca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)-

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