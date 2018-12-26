İYİ Partili Paçacı: YSK üyelerinin görev süresi, seçim yasağı kararına karşılık uzatılıyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarına uyması gereken makamlar arasına Cumhurbaşkanını koymadığını söyleyerek, "YSK'nın ne hukukun genel ilkelerine ne de etik değerlere uymayan bu kararına karşılık, diyet borcu olsa gerek, bugün de hükümet YSK üyelerinin görev süresinin 1 yıl uzatılması teklifi ile geliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, başkanlık divanı toplantısı ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Paçacı, AK Parti'nin her seçim döneminde olduğu gibi, bugün de, yerel seçimlerin hemen öncesinde, kendisine 'haksız kazanç' temin etmek üzere her yolu denediğini savundu. Paçacı, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken de Anayasanın 'seçimlerin, adil, eşit ve şeffaf yapılması' gerektiği hükmünü yok sayıyor, son dakikada oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Sandığın kendisine vermediği seçim avantajını, karanlık labirentlerde elde etmeye soyunuyor. YSK tüm itirazlarımıza rağmen geçtiğimiz hafta, seçim yasaklarına uyması gereken makamlar arasına Cumhurbaşkanını koymadı. Halbuki yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır ve asıl olan, idarenin kararlarının yargı denetimine tabi olmasıdır. YSK'nın ne hukukun genel ilkelerine, ne de etik değerlere uymayan bu kararına karşılık, diyet borcu olsa gerek, bugün de hükümet YSK üyelerinin görev süresinin 1 yıl uzatılması teklifi ile geliyor. Bu teklifin gerekçesinin seçimlerin düzen içinde yapılabilmesi olduğu ifade ediliyor. 6 YSK üyesinin görev süresi 23 Ocak 2019’da sona eriyor. Yeni üyeler, yerel seçimlerin düzen içinde yapılması önünde engel midir? Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin düzen içinde yapılmasını sağlayacak başka yargıçlar yok mudur?'' diye konuştu.

'SANATÇILARIN İFADELERİ BİLE ALINMADAN BEDEL ÖDETTİRİLİYOR'

Son günlerde, kanaat ve ifade hürriyetine yönelik baskıların artarak devam ettiğini vurgulayan Paçacı, şöyle devam etti:

''Basın yayın özgürlüğü akamete uğramış halde, tek sesli bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Bir haber spikeri, 'siyasal içerikli yorumlar yapıyor' suçlaması iddiasıyla, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından meydanlarda hedef gösteriliyor, parmak sallanarak susturulmaya çalışılıyor. Muhalif bir gazetenin köşe yazarları, FETÖ’cülük suçlaması ile mahkemeye gönderiliyor. Toplum henüz bu yapılanları sindirememişken, şimdi de iki değerli sanatçı, bir televizyon programında Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiası ile polis marifetiyle apar topar evlerinden alınarak, aynı gün, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol cezası ile cezalandırılıyor. Henüz sanatçıların ifadeleri bile alınmadan, Cumhurbaşkanının söylediği şekilde bedel ödettiriliyor. Tüm bu olup bitenlerin ayırt edici özelliği, Cumhuriyet savcılarının harekete geçmek üzere, adeta Cumhurbaşkanının talimatlarını bekliyor olmalarıdır. Elbette ki eleştiriler haddini aşmamalı, hakaret noktasına gelmemelidir.''

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını da değerlendiren Paçacı ''ABD bölgeye ne için gelmiştir? Asıl amacının, Suriye’nin bölünmesi ve sonrasında, Türkiye’nin hemen yanı başında kendisine bağımlı sözde bir Kürt devleti kurmak olduğu anlaşılmıştır. ABD, 'stratejik müttefiklik' ruhunu çiğnerken, binlerce TIR dolusu askeri malzeme ve mühimmatı dünyanın gözü önünde terör örgütü PYD/YPG'ye teslim etmiştir. ABD’nin Suriye’den silahlı unsurları çekme beyanı, elbette ki tarafımızdan olumlu karşılanmıştır. Ancak cevaplarını beklediğimiz sualler ortadadır" dedi.

FOTOĞRAFLI



