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İYİ Parti'li Seymen: Burada bir suç unsuru söz konusu değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

  İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, ''Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, ''Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener'in avukatı Hasan Seymen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle Akşener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili konuştu. Seymen, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının suç duyurusunda bulunma hakkı olduğunu, savcıların görevinin bu suç duyurularını inceleyip sonuca bağlamak olduğunu belirtti. Seymen, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kimsenin şahsıyla, kişiliğiyle ilgili aleyhte bir beyanda bulunmadığını, bunun tarzı olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili söylediği her şey cumhurbaşkanının daha önceki konuşmalarında yer alan ifadelerin tekrarından ibaret. Eğer genel başkanımız, cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Ama ben genel başkanımızın dünkü Denizli mitingi ve bugünkü Aydın mitingini izledim baştan sona. Sayın cumhurbaşkanının söylemediği hiçbir şeyi genel başkanımız Akşener, dile getirmiyor, hatta sayın cumhurbaşkanımızın görüntülerini mitingte göstererek, onun üzerine konuşmalar yapıyor. Dolayısıyla burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil."

Görüntü dökümü:
-Hasan Seymen açıklama
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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