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İYİ Partili Seymen'den seçim çıkışı: Sürpriz isimlerle karşılaşacağız!

SEÇİM HABERLERİ  | 01.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, yerel seçimler öncesi CHP ile gerçekleşen ittifak görüşmeleri ile ilgili, "CHP ile bazı illerdeki işbirliği görüşmeleri devam ediyor. Şuan iyi gidiyor. Bu süreç sonucunda sürpriz isimlerle karşılaşacağız" dedi.

İYİ Partili Seymen'den seçim çıkışı: Sürpriz isimlerle karşılaşacağız!

İYİ Parti'de 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Çok sayıda partili genel merkeze gelerek, burada oluşturulan komisyona belediye meclis üyeliği, belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunan adayların bazılarının heyecanlı oldukları görüldü.

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, başvuruların bugün başladığını söyleyerek, "Bildiğiniz üzere 1 Aralık yani bugün 17.00 itibariyle adaylık için istifa etmesi gerekenlerin istifa süreçleri doluyor. Biz bunu da gözeterek son güne kadar bekledik ve başvurularımız bugün sabah 09.00 itibariyle başlamış durumda. Büyükşehir belediyesi adayları ve il belediyesi belediye başkan adayları genel merkezimizden müracaatlarını yapıyorlar. Diğer adaylar il ve ilçe merkezlerinden müracaatlarını yapabilecekler. Ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Biz halen bütün başkanlık divanı üyelerimiz ve milletvekillerimiz ile beraber Anadolu'nun 4 bir yanında teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Aday yoklamaları yapıyoruz. Aday adaylığı müracaatları 15 Aralık'ta son bulacak. Ondan sonra oluşturulacak komisyonla merkez yoklaması şeklinde adaylarımızı tespit etmeye başlayacağız" dedi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA İÇİN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

DHA'ya açıklama yapan Seymen, CHP ile bazı illerdeki işbirliği için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şuan iyi gidiyor. Bu süreç sonucunda süpriz isimlerle karşılaşacağız. Ankara için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi Sayın Mansur Yavaş'ın partimizden aday olmasını istiyoruz. Mansur Yavaş'ın ortak aday şeklinde Ankara'ya iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu konuda birikimli, tecrübeli, Ankara'yı bilen ve Ankaralı bir aday. Mansur Yavaş isminin Ankara için iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

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"ADAY OLURSA ANKARA'YI KESİNLİKLE ALACAĞIZ"

Seymen, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağının sorulması üzerine, "Mansur Bey'in kararını ona bırakalım. O konuda bir açıklama yapmak yanlış olur. Ama Ankara'yı düşünen, Ankara için çalışmak isteyen ve Ankara'ya iyi gelecek bir aday Mansur Yavaş. İlerleyen günlerde kısa sürede ortaya çıkacaktır. Mansur Yavaş eğer partimizden aday olursa Ankara'yı kesinlikle alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BİR İL VEYA ADAY PAZARLIĞI YOK"

İYİ Parti'nin İstanbul, İzmir ve Ankara karşılığında CHP'den bazı illerde adaylarının desteklenmesini istediği yönündeki iddialar için ise Seymen, "Burada bir pazarlık söz konusu değil. Bir il veya aday pazarlığı yok. Her ilin kendine özgü koşullarına göre doğru aday belirleme çabası var. O çaba da iyi gidiyor ve iyi bir netice verecek" diye konuştu.

DHA

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