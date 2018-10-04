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İYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, "Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının henüz hukuksal altyapısı yok.

İYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yok

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, "Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının henüz hukuksal altyapısı yok. Parti olarak yerel seçimlere en güçlü adaylarla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
İYİ Parti Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Sukas'a, İYİ Parti'li milletvekilleri İsmail Koncuk, Dursun Ataş, Tuba Vural Çokal ve Fahrettin Yokuş da eşlik etti. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ziyarette, yerel basının sıkıntılarını bildiklerini belirterek, "Yerel basının bu sıkıntılarını Meclis'te yerine getireceğiz. İYİ Parti olarak 50 ilimizi gezdik. Bundan sonra da gezmeye devam edeceğiz. Gezdiğimiz illerde vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyoruz" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas ise "İYİ Parti olarak hazırladığımız proje ile illerimizi geziyoruz. Çok faydalı bir proje. Bu haftada 2 gün boyunca Kayseri'yi gezeceğiz. Kayseri'nin halkıyla bir araya gelip, onların sıkıntılarını Meclis'e taşıyacağız" dedi.
'EN GÜÇLÜ ADAYLARLA ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Yerel seçimde ittifak yapıp, yapmayacakları sorulan Sukas, "Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının henüz hukuksal bir altyapısı yok. İYİ Parti olarak yerel seçimlere en güçlü adaylarla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da "Türkiye, iyi yönetilmiyor. Türkiye, fikren iflas etmiş, çözüm üretemeyen bir siyasi iktidar tarafından yönetiliyor. İYİ Parti Türk siyaseti açısından yeni bir nefes, yeni bir yoldur. Millet geçim noktasında zor durumdadır. İYİ Parti'yi yeni bir siyasi çıkış olarak görmeliyiz" dedi.

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İYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yokİYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yokİYİ Parti'li Sukas'tan 'ittifak' açıklaması: Hukuksal altyapısı yok

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