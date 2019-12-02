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İYİ Partili Tatlıoğlu, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

İYİ Partili Tatlıoğlu, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olmasını istedi

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat ve büyüme rakamlarını değerlendiren Tatlıoğlu, Türk ekonomisindeki yüzde 0,9'luk büyüme oranının, kalitesiz ve tüketim odaklı bir büyüme olduğunu savundu.

Türkiye genelinde sektörler düzeyinde hafif bir hareketlenmenin yaşandığını ancak inşaat sektöründe derin bir düşüşün görüldüğünü belirten Tatlıoğlu, "Sermaye oluşumu yatırımlarında yüzde 12,6'lık bir düşüş söz konusu. 11. Kalkınma Planı'nda da özel sektör yatırımlarında yüzde 12'lik bir artış varsayılmıştı ama bu günkü gösterge hedeflerin çok uzağında. İhracatta aylık olarak bir düşüş, yıllık olarak artış var. İthalat rakamlarıysa çok yüksek." ifadelerini kulandı.

Şeffaflığın ortadan kalkmasının belirsizliği, belirsizliğin de ekonominin bütün faaliyetlerini etkilediğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Şeffaflık o kadar zayıf ki ekonomiyi takip edemiyoruz. Yüzde 0,9'luk büyüme kalitesiz, tüketim merkezli ve işsizliği azaltmayan bir büyümedir. Kalitesiz büyüme yapısal reformlarla geçmesi mümkün. Yeni bir siyasi iklimle ve yapısal reformlarla sıkıntılar giderilebilir. Ekonomiyi güven yönetiyor ama Türkiye'de güven sağlanmıyor. Türkiye'nin yapısal reformlara yelken açarak kaliteli büyümesi gerekir." dedi.

Türkiye'deki ekonomik krizin aşılması için adaletin mutlaka tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki temel sorun yapısal tıkanmadır. Bu durumdan çıkmak için yapısal reformların yapılması gerekir. Yapısal reformlar için de güven ortamının oluşması, hukukun üstünlüğünü esas alan kamu politikaları ve uygulamalarda şeffaflığın tam sağlanması, ifada özgürlüğü alanının genişlemesi, kamuda atamaların liyakate uygun yapılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerekir. Türkiye'de 1994, 1998 ve 2001'de yaşanan ekonomik ve teknik kriz yapısal reformlarla aşıldı. Bugün de adaletin tesis edilmesi, eğitim kalitesinin yükseltmesi, kuvvetler ayrılığının hakim olması ve iyileştirilmiş parlamenter sistemin getirilmesi ile Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip olur."

Ekonomi yönetiminin Türkiye'nin entelektüel sermayesini kavrayabilmekten uzak olduğunu iddia eden Tatlıoğlu, "Ne dünyayı okuyabiliyorlar ne de Türkiye'nin varlığını tartabiliyorlar. Metal yorgunluğu değil metal küflenmesi söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Tatloğlu, bir soru üzerine asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini, aksi takdirde milyonlarca insanın açlık sınırı altında yaşayamaya mahkum olacağını ileri sürdü.

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asgari ücret İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

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