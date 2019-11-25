HABER

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Sosyal güvenlik sistemindeki denge her geçen gün bozuluyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 13:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Sosyal güvenlik sistemindeki denge her geçen gün bozuluyor"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, sosyal güvenlik sistemindeki gelir ve gider dengesinin her geçen gün bozulduğunu savundu.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sosyal güvenlik sistemini eleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 524,6 milyar liralık bütçesiyle en büyük bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Sosyal güvenlik sistemindeki gelir gider arasındaki denge her geçen gün ciddi bozulma gösteriyor." dedi.

Hükümetin 2008 yılında önemli bir reform yaptığını kaydeden Tatlıoğlu, "Geldiğimiz noktada ciddi bir değişimin olmadığını ve SGK açığının hızla eskiye döndüğünü görüyoruz. 'Kara delik' olarak adlandırılan SGK açığı 1990'lara dönebilir." şeklinde konuştu.

İstihdamdaki kayıt dışılığa dikkati çeken Tatlıoğlu, "28 milyon çalışan insanla, 82 milyona hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelinen süreç, yapılan reformun anlamlı bir sonuç ortaya koymadığını gösteriyor. Türkiye büyük fedakarlıklarla kapattığı kamu açıklarını 3 yıldır tekrar görmekte ve bu açık giderek büyümektedir." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, bütçe açığının 165 milyar liranın üzerine çıktığını belirterek, sorunların yapısal olduğunu ve çözümünün de ancak yapısal reformlarla gerçekleşebileceğini savundu.

Çalışan insan sayısının 28 milyondan 40 milyona çıkarılması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Türkiye ancak bu şekilde düze çıkabilir. Aksi takdirde kamu dengesinde çok ciddi çıkmazlar yaşanacaktır. Yeni bir siyasal iklimde yeni bir hikaye yazmak zaruri hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıtCHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt
Eski vekil HDP'den istifa ettiEski vekil HDP'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu SGK Bütçe açığı

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Diğer Haberler
CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt

CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

Eski vekil HDP'den istifa etti

Bakan Gül duyurdu! Yargıda çok önemli hazırlık

Bakan'dan o hükümlülerle ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a hareket etti

Rahmi Turan bugünkü (25 Kasım) yeni yazısı! 'Talat Atilla yanıltılıyor' dedi çağrıda bulundu

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.