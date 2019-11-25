İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "Sosyal güvenlik sistemindeki denge her geçen gün bozuluyor"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, sosyal güvenlik sistemindeki gelir ve gider dengesinin her geçen gün bozulduğunu savundu.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sosyal güvenlik sistemini eleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 524,6 milyar liralık bütçesiyle en büyük bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Sosyal güvenlik sistemindeki gelir gider arasındaki denge her geçen gün ciddi bozulma gösteriyor." dedi.

Hükümetin 2008 yılında önemli bir reform yaptığını kaydeden Tatlıoğlu, "Geldiğimiz noktada ciddi bir değişimin olmadığını ve SGK açığının hızla eskiye döndüğünü görüyoruz. 'Kara delik' olarak adlandırılan SGK açığı 1990'lara dönebilir." şeklinde konuştu.

İstihdamdaki kayıt dışılığa dikkati çeken Tatlıoğlu, "28 milyon çalışan insanla, 82 milyona hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelinen süreç, yapılan reformun anlamlı bir sonuç ortaya koymadığını gösteriyor. Türkiye büyük fedakarlıklarla kapattığı kamu açıklarını 3 yıldır tekrar görmekte ve bu açık giderek büyümektedir." ifadelerini kullandı.