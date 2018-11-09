İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İYİ Partili Temizer, yazılı açıklama yaparak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin, Türkiye'yi siyasi ve iktisadi krize sürüklediğini öne süren Temizer, iktidarın 'millilik pozu'ndan vazgeçtiği savundu. "Türklüğü hedefe koyan ve Türk milliyetçilerini bölücülerle bir tutan açıklamaları göstermektedir ki Sayın Erdoğan, asli siyasi çizgisine geri dönmüştür" diyen Temizer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kurucu ve kurtarıcı irademiz olan Türk Milliyetçiliğine yönelik bu saldırılar, çözüm kılıklı yeni bir ihanet sürecinin ayak sesleridir. Yeniden tedavüle sokulan bu dil, bir AKP-PKK-FETÖ ortak yapımı olan terörle pazarlık günlerinin dilidir. Öyle anlaşılıyor ki, HDP sözcülerinin ısrarlı işbirliği çağrıları AK Parti'de karşılık bulmakta ve buzdolabına kaldırıldığı söylenen çözüm süreci, yavaş yavaş ısıtılmaktadır."

"ÇÖZÜM DEĞİL İHANETTİR"



İYİ Partili Temizer, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'a hatırlatmak isteriz ki dün devletimizi hendeklere sürükleyen projenin milli vicdandaki karşılığı 'çözüm' değil 'ihanet'tir. Kimse boş hayale ve hevese kapılmasın. Bu projenin güncellenmesine Türk milleti izin vermeyecektir. Devletimizin istikbalinin, iki faninin siyasi ikbaline feda edilmesine milletimiz izin vermeyecektir. Dünün çözüm ortakları olan AKP ile HDP'nin, yerel seçimler öncesinde tekrar bir araya gelmiş olmaları milletimiz tarafından ibretle takip edilmektedir. Borazan medyanın partimizle ilgili iftira senaryoları ise AKP- HDP birlikteliğini perdeleme gayretidir. Aziz milletimiz bilmektedir ki HDP'nin gölgesinin düştüğü yerde İYİ Parti'nin bulunması mümkün değildir. Ezan-ı Muhammed-i, Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti, İYİ Parti'nin 'kan kırmızısı' çizgileridir. Bu değerlerle kavgalı herhangi bir anlayışla bir araya gelmemiz mümkün değildir" dedi.