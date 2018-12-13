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İYİ Partili Tuna: Yerelden çok ülke çıkarları ön planda tutulmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen ittifak çalışmaları sonrası, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekilerek, İYİ Parti adayı İsmail Ok’un destekleneceği iddialarını değerlendiren İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, yerelden çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

İYİ Partili Tuna: Yerelden çok ülke çıkarları ön planda tutulmalı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen ittifak çalışmaları sonrası, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekilerek, İYİ Parti adayı İsmail Ok’un destekleneceği iddialarını değerlendiren İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, yerelden çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini söyledi. Tuna, “Tabii CHP'deki kardeşlerimizin bu hassasiyetini de anlıyoruz ama öncelikle, yerel çıkarlardan çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, CHP'nin, İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekileceği iddialarıyla ilgili olarak, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna açıklamalarda bulundu. Balıkesir’de dün gece CHP İl Başkanı Serkan Sarı başta olmak üzere birçok partili bir araya gelerek durumu protesto etti. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tuna, yaptıkları çalışmalarda Balıkesir’de İYİ Parti ile başarıya ulaşmanın daha yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.
‘İLK ÖNCELİĞİMİZ PARTİ ROZETİNİ ÇIKARMAK OLACAK’
Genel merkezlerin aldıkları kararlara saygı duymak gerektiğini ifade eden Tuna, “Tabii Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki kardeşlerimizin bu hassasiyetini de anlıyoruz ama tabii ki birinci önceliğimiz yerel çıkarlardan daha çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim genel seçimlerde de CHP ile ittifakımız olmuştu. Çünkü bu ittifakın ana sebeplerinden bir tanesi de; İYİ Parti’nin kuruluş felsefesinde parlamenter demokrasiye inanan, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine sahip çıkan ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini birinci öncelik olarak gösteren iki parti olduğumuz için ortak müştereklerde buluşuyorduk. Dolayısıyla bu ittifak sürecinde de biz büyükşehiri aldığımız zaman ilk önceliğimiz parti rozetini çıkartarak, Balıkesir’i kucaklayıp, tüm Balıkesir’e hizmet etmeye aday bir belediye olarak hizmetlerimizi yapmaya başlayacağız. Bunun için de seçim sürecindeyiz. 31 Mart’a kadar hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Başarılı bir şekilde seçim sürecini atlatmaya ihtiyacımız var. Hiçbir zaman kırıcı olmayacağız. Burada da listeleri oluştururken, liyakatlı bir şekilde davranacağız. Tüm Balıkesir'i kucaklayan bir yönetim kuracağız” dedi.
Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan adayları olan Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir büyükşehir olmadan önce 5 yıllık başarılı bir çalışma süreci geçirdiğini söyledi.

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İYİ Partili Tuna: Yerelden çok ülke çıkarları ön planda tutulmalı

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