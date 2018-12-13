İYİ Partili Tuna: Yerelden çok ülke çıkarları ön planda tutulmalı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen ittifak çalışmaları sonrası, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekilerek, İYİ Parti adayı İsmail Ok’un destekleneceği iddialarını değerlendiren İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, yerelden çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini söyledi. Tuna, “Tabii CHP'deki kardeşlerimizin bu hassasiyetini de anlıyoruz ama öncelikle, yerel çıkarlardan çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, CHP'nin, İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekileceği iddialarıyla ilgili olarak, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna açıklamalarda bulundu. Balıkesir’de dün gece CHP İl Başkanı Serkan Sarı başta olmak üzere birçok partili bir araya gelerek durumu protesto etti. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tuna, yaptıkları çalışmalarda Balıkesir’de İYİ Parti ile başarıya ulaşmanın daha yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.