İYİ Partili Turhan Çömez, '300 kişilik çete var' diyerek yenidoğan skandalındaki hastaneyle ilgili aylar önce verdiği soru önergesini açıkladı: 'Fahrettin Koca yanıtlamadı'

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamındaki hastanelerden olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılan Özel Reyap Hastanesi'ndeki skandallarla ilgili İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in 6 ay önce dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

"300 KİŞİLİK BİR ÇETE VAR"

Flash TV'de canlı yayına katılan Turhan Çömez, soru önergesini hatırlatarak Koca'nın buna yanıt vermediğini söyledi. Çömez, "Tam 6 ay önce söylemişim bunu. Parlamentoya verilmiş bir soru önergesi. İstanbul'da Reyap diye bir hastane var, çocuklar gereksiz tedavilere maruz bırakılıyor. Sayı da vermişim 300 kişilik bir çete var. 'SGK'yı, devleti dolandırıyorlar, çocukları öldürüyorlar. Buraya gerekeni yapın hastaneyi kapatın, o doktorların diplomalarını iptal edin' demişim. Ama cevap verilmemiş" dedi.

Çömez'in verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer alıyordu:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı maddeleri gereğince Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Op. Dr. Turhan ÇÖMEZ Balıkesir Milletvekili

İYİ Parti Grup Başkanvekili

Basına yansıyan bilgilere göre; İstanbul ve Tekirdağ'da, 300 kişilik bir çetenin, tanıdıkları aracılığıyla yeni doğmuş bebeklerin Reyap Hastanesi isimli özel hastaneye sevkini gerçekleştirdikleri ve kamu kurumlarını bu şekilde zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Bu zararın; şebekenin yüzde 20 komisyonla yenidoğan bebekleri usulsüz bir şekilde özel hastanelere sevk ederek Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) dolandırılması şeklinde verildiği öğrenilmiştir.

Kolluk birimlerince incelenen tape kayıtlarında ilgili çetenin yalnızca kamu kurumlarını zarara uğratmakla kalmayıp ayrıca bebeklerin de göz göre göre ölümüne sebep oldukları belirlenmiştir. İlgili çeteye ve hastaneye ilişkin adli süreç devam ederken yenidoğan bebeklerin ölümüne yol açan ve kamuyu zarara uğratan hastanede, hasta kabulünün devam etmesi ise toplum vicdanını derinden yaralamaktadır.

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınız bu olayda adı geçen hastanelere idari yaptırımlar uygulamış mıdır ve bunlar nelerdir? Şayet yaptırımlar uygulanmadıysa bunun sebebi nedir?

2- Bakanlığınız ilgili olaya karışan hekimlerin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin bir yaptırım uygulamış mıdır, uygulayacak mıdır?

3- Bakanlığınızın, özel hastanelerin bu tip suç içeren fiillerinin engellenmesin ve bu durumların tekrar yaşanmamasının sağlanması için yapılan veya yapılacak çalışmaları mevcut mudur, bunlar nelerdir?"Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır