İYİ Partili Türkkan: Ankara ve İstanbul'da kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme getirilmeli

İYİ Partili Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına değinen Türkkan, "Vatandaşımız adalet, hukuk, aş, iş için çığlık atarken, milletin çoluğuna, çocuğuna göz dikenleri tutuklamayı bile beceremeyenler adaleti sağlamak için idamdan medet umar hale geldiler. Küçük ortak teklifiyle idamı gündeme getirmeye çalıştılar" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMELİ'

Türkkan, koronavirüs salgınının kontrol altına alınamadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Korona artık kontrol altında değildir. Verilen rakamlara artık kimse inanmıyor, 30 misli fazla olduğu söyleniyor. Sokağa çıkma yasakları kısmi olarak en azından artan vilayetlerde özellikle Ankara'da tekrar uygulanmaya başlanmalıdır. Mutlaka gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. Salgının yaygın olduğu Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkma yasakları tekrar gündeme getirilmeli."

Kaynak: DHA

