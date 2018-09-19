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İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime girip hiçbir parti ile ittifak yapmayacaktır" dedi.

İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

Partisince Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkkan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde partilerine en az oy desteğinin CHP'den geldiğini söyledi. CHP'nin oylarının büyük oranının HDP'ye gittiğini iddia eden Türkkan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bütün çalışmalarda en az oyu CHP'den aldık. Biz Muharrem İnce'nin asla ikinci tura seçilemeyeceğini ortaya koymuştuk. Türkiye'de solun gerçekten oy oranı belli. Bu durum 1944'ten beri devam ediyor. Bunu anlatamadık. 'HDP barajı geçsin' diye CHP seçmeninin oyları HDP'ye gitti. CHP ile ittifak çok istediğimiz bir şey değildi. 15 vekili bize vermediler, demokrasiye verdiler. Biz onları ne grubumuza aldık ne de görev verdik. Demokrasinin arızasını giderdiler. O da bir siyasi partinin üzerine düşen bir vazifedir. İttifakımız bundan sonra bir kişi ile olacak; o da milletle. Onun dışında ittifak söz konusu değil. İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime girip hiçbir parti ile ittifak yapmayacaktır."

türkkan

Toplantıda İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve İl Başkanı Sertaç Alkaya ile partililer de hazır bulundu.

AA


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İTTTİİFFAAKK YAPMAZSAANIZ OYYUUUMM SİİZEE
sizin yaptığınız muhalefet ten bi cacık olmaz
meral hanım ben cumhurbaşkanı adayıyım diye diretmeyip abdullah gülü ortak aday gösterselerdi belki birşeyler olabilirdi.bu muhalefetten bi cacık olmaz.
Kırk haramilerden once belediyeler kurtarilmali ankara buyuksehirde 250 genel mudur 670 genel mudur yardimcisi 120 daire baskani var bunlar din adina dinsizlik yapan metresinin giderini dahi kamudan karsilayan kirk harami bunlardan TÜRK milleti olarak kurtulmalıyız milletin cebinde cocugana verecek harclik parasi yok iken bunlar makam araçları ile fing atiyor harami duzenin yikilmasi icin izmir mersin hatay eskişehir yalova zonguldak aydın CHP desteklenmeli ankara antalya adana balıkesir isparta manisa bursada IYI parti desteklenmeli CHP biz kazanacagiz derse alayi haramilerde kalir
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