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İYİ Partili Uğur Poyraz'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

01.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında İYİ Parti'nin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmuştu. İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılacağı tartışmaları başlarken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı. '14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı' diyen Poyraz '28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir' açıklamasını yaptı.

İYİ Partili Uğur Poyraz'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerini tamamlandı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında partiler ve ittifakların tutumlarının ne olacağı merak ediliyordu. Millet İttifakı ile ilgili olarak İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"SEÇİMLER BİTTİ, İTTİFAK TAMAMLANDI"

28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı'nın bittiğini açıklayan Poyraz şunları ifade etti:

"Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir.

"MİLLET İTTİFAKI DA CUMHUR İTTİFAKI DA SONA ERMİŞTİR"

Eğer siz seçim kanununa ve anayasa değişikliğinin getirdiği seçim hukukuna vakıf değilseniz bu durumu ortaya bir yorum olarak ortaya koyarak vatandaşı da manipüle etmiş olursunuz. Seçim bittiği gün ittifak biter. Bu Cumhur İttifakı için de geçerli. Cumhur İttifakı da artık bitmiştir. Bundan sonra eğer teknik olarak muhalefet partisi olan MHP, HÜDA PAR, DSP, iktidar partisi olan AK Parti ile hareket ediyorsa o zaman ilişkilerinin adı da Cumhur koalisyonu olur. Tekrar altını çiziyorum, Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da tamamlanmıştır. Seçim ittifakı seçim bitti gün sona erer."

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Meral Akşener İYİ Parti Millet İttifakı

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