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İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2020 21:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Dikbayır, ''Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin'' dedi.

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce duyurmuş olduğu "müjde" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Türkiye tarihin en büyük keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti" dedi. Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarına Twitter üzerinden tepki gösteren İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda,sık sık,lazım oldukça,seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin"EN ÇOK KEŞFEDİLEN"doğalgaz yatağı bu.. 8'inci müjde bu.. Tek fark,adı Tuna1'di, Sakarya olmuş.. Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin!''

umit

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