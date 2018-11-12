İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Atatürk'e hakaretleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine sert tepki gösterdi.

Erbaş'ın TBMM ve Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini söyleyen Özdağ, "Ali Erbaş, İstiklal Savaşı'nı kazanan Türk ordusunun mu yoksa denize döktüğümüz Yunan ordusunun mu yanında olduğunu açıklamalıdır?" diye sordu.

ÜMİT ÖZDAĞ: ERBAŞ SAÇMA AÇIKLAMALAR YERİNE ÖZÜR DİLEMELİ

Sözcü'nün aktardığı habere göre Özdağ, "Ali Erbaş bu sorunun cevabını Türk Milleti ve TBMM'den özür dileyerek verene ve istifa edene kadar İYİ Parti olarak bu işin takipcisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Özdağ, "Erbaş, İstiklal Harbimize küfreden, TBMM'nin ordularının mağlup olmasını dileyerek 'Keşke Yunan ordusu kazansaydı' diyerek hezeyanda bulunan, İstiklal Marşımızın şairine hakaret eden ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü o küçük aklıyla aşağılamaya çalışan şahsı ziyaret etmiş ve ona hediyeler vermiştir. Bu ziyaret TBMM'nin manevi şahsiyeti ve İstiklal Harbimize yapılmış bir hakarettir. Erbaş'ın hakettiği koltuk ancak aziz milletimize ihanet eden ve işgalcilerle iş birliği yapan Dürrizade'nin koltuğu olabilir. Erbaş'ın yapması gereken Diyanet'in arkasına sığınarak, 'Bu bir hasta ziyaretiydi' diyerek saçma açıklamalar yapmak değil özür dilemektir" dedi.



