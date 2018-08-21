İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!

İYİ Partili Ümit Özdağ Cem TV'de katıldığı Kral Çıplak programında, "Kara Harp Okulu'nda cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak diye öğrenciler arasında kavga çıkmış ve konu Genelkurmay'a kadar gitmiş" ifadelerini kullandı. Özdağ konu ile ilgili TBMM'de soru önergesi vereceğini de belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddilarına cevap geldi. İşte TSK bünyesinde askerlerin ibadetlerini yerine getirmesi için cami ve mescitlerin bulunduğu ve bu ibadethanelerde erlerin görev yaptığı belirten Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı o açıklama:
Özel bir televizyon kanalında, 19 Ağustos 2018 tarihinde Kara Harp Okulunda bir takım yapılanmaların olduğuna dair gerçek dışı ve mesnetsiz bazı iddialarda bulunulmuştur.
Kara Harp Okulunda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitler bulunmaktadır. Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatanî görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Birbirlerine silah arkadaşlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle bağlı subay adayları yetiştiren Harp Okullarımız ilim ve irfan yuvaları olarak görevlerine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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