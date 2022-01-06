HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti! Jet açıklama: İlişiği kesildi

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti! Jet açıklama: İlişiği kesildi

06.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandal olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşandı. İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki toplayan Göçmez'le ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı da yazılı açıklama yaptı ve parti ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti! Jet açıklama: İlişiği kesildi

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etti.

Paylaşımında, "İsteyen istediği yerde paylaşabilir" diyen şahıs, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

gjfk

"PARTİMİZLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı ise konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde sosyal medya siteleri üzerinden küfürlü paylaşımlarda bulunan Erhan Göçmez’in davranışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha önce çeşitli siyasi partilerde üyeliği bulunan Erhan Göçmez İYİ Parti’ye 3 ay önce üye olmuştur. Partimizde hiçbir görevi yoktur. İYİ Parti’nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan paylaşımlarından dolayı Erhan Göçmez’in partimizle ilişiği ivedilikle kesilmiştir. Kendisi disipline sevk edilmiş ve istifa etmiştir. İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu partimizin hiçbir siyasi parti üyesine karşı önyargılı, tavırlı, tepkili olmadığını, her vatandaşın fikir özgürlüğüne saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Biz başka kimseler gibi ötekileştirmek yerine bütün Türkiye’yi kucaklayan, Türkiye’yi bütün renkleriyle İYİ bir geleceğe hazırlamak için çabalayan ve bu uğurda siyaset üreten bir partiyiz. Dün sosyal medyaya yansıyan bahse konu olayla ilgili özür diler, benzer hiçbir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İmamoğlu: Her zaman bizi teftiş etsinler!İmamoğlu: Her zaman bizi teftiş etsinler!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

SeKuzey Kore'den yeni füze denemesi

SeKuzey Kore'den yeni füze denemesi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.