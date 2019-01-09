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İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

İyi Partili Durmuş Yılmaz, Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanı danışmanı olmasını eleştirdi. Yılmaz, "Başörtüsünün rantını devşiren ve tepe tepe kullanan en becerikli aile." ifadelerini kullandı.

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, 1999 yılında TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanlığı danışmanı olmasını eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından Kavakçı’nın yeni görevine dair bir haberi paylaşan Yılmaz, “Helal olsun! Başörtüsünün rantını devşiren ve tepe tepe kullanan en becerikli aile. Takdir etmemek ne mümkün!…” dedi.

durmusyilmaz

kavakci

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Merve Kavakçı mariam kavakçı Durmuş Yılmaz İYİ parti

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