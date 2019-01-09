İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, 1999 yılında TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanlığı danışmanı olmasını eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabından Kavakçı’nın yeni görevine dair bir haberi paylaşan Yılmaz, “Helal olsun! Başörtüsünün rantını devşiren ve tepe tepe kullanan en becerikli aile. Takdir etmemek ne mümkün!…” dedi.





