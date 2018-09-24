İYİ Parti'li Yılmaz: Bu kriz, Berat Bey'in altından kalkabileceği bir kriz değil

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye’nin bir borç krizinde olduğunu savunarak, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizlerinden biri ile karşı karşıyadır. Bu kriz damat Berat Bey'in altından kalkabileceği bir kriz değildir. Ülkemizin bu işleri bilen, tecrübe sahibi nice yetişmiş ekonomistleri, nice kıymetli bürokratları vardır. Gelin, bu milli meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ele alalım. Tüm partiler bir araya gelsin, istişare edelim, bir yol haritası belirleyelim. Bu Sayın Cumhurbaşkanına buradan çağrımızdır. Umarız bizi dinler" dedi.

'DİL UCUYLA DA OLSA EKONOMİDE SORUN OLDUĞU KABUL EDİLİYOR'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) içeriğini anımsatarak şunları söyledi:

"Açıklanan programda, krizin varlığı açıkça kabul edilmese de, verilen rakamlar ekonomide ciddi bir sorun olduğunu itiraf ediyor. Sayın Erdoğan'ın Orta Vadeli Program'ın açıklanmasından bir gün önce 'Bizde kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon' demiş olması krizin bizatihi kendisidir. Zaten damadı Sayın Albayrak da verdiği rakamlarla ülkede bir kriz olduğunu nihayet kabul etti. Ancak, gördük ki, hükümetin ekonomi konusundaki kibri ve sorumluluktan kaçma eğilimi maalesef devam ediyor. Açıklanan programda gördük ki, Hükümet krizin varlığını üstü kapalı şekilde kabul ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Büyüme tahminlerini düşürmelerinden, işsizlik ve enflasyon tahminlerini ise yükseltmelerinden. Cari açık ve kamu maliyesine ilişkin verdikleri rakamlar da ekonomide büyük bir yavaşlama olacağını gösteriyor. Açıklanan programın piyasalarda genelde olumlu karşılandığını gördük. Hatta iş dünyası ve piyasalardan bazı kişiler medyaya çıkıp ‘programı çok beğendik, tatmin olduk’ gibi söylemlerde bulundular. Ancak, bu kimseyi aldatmasın. Bunun iki sebebi var: Birincisi, ortaya konulan tahminler analistlerin beklentilerinden çok uzak değil. Hükümetin yine büyümeyi önceleyen, gerçeklerden kopuk bir program açıklamasından korkuluyordu. Böyle olsaydı büyük bir panik yaşanacaktı, bu çok şükür olmadı. İkincisi ise, ne yazık ki ülkede bir korku ikliminin hâkim olması. Aklı başında herkes bu geminin su aldığını görüyor ama sesini çıkartamıyor. Biz ise korkmuyoruz ve olan biteni gücümüz yettiğince halkımıza anlatıyoruz. Halkımızın gerçekleri bilmeye hakkı var. OVP'de sorunun kaynağı tespit edilmiş mi? Mevcut varsayımlar neler? Açıklanan programda, dil ucuyla da olsa ekonomide sorun olduğu kabul ediliyor. Buna karşın, krizin kaynağının ne olduğu ve bunun için ne yapılacağına dair hiçbir tespit yok."