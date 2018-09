İyi Parti'li Yücel: İttifak kararı almadık

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, yerel seçimler için hiçbir parti ile birleşme kararı almadıklarını ve her şehirde kendi adaylarının olacağını söyledi.

Partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen basın toplantısına katılan Yücel, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını ve sahaya indiklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında şehirleri gezerek adayları belirlediklerini ifade eden Yücel şunları dedi:

"Genel seçimlerden sonra, olağanüstü genel kurula gittik ve genel başkanımızı yeniden genel başkan ilan ettik. Dün itibari ile 'yiğitler kervanı' adı altında şu anda Türkiye'nin 30 ilinde milletvekillerimiz ile beraber, kururcu üyelerimiz ve disiplin kurulu üyelerimiz ile beraber tüm illere dağılmış bulunuyoruz. Yerel seçimlerdeki adaylar için çalışmalara başladık. Dün Adana'daydık ok güzel bir ortam vardı. Bugün Kahramanmaraş'a geldik. İnşallah bugün başkanımızın yaptığı organizasyonlarla temaslarda bulunacağız. Yerelde, genelde iyi adaylar seçeceğiz. Çok güzel talepler, çok güzel insanlar var. Heyecanlı ve merkeze yönelik birleştirici insanlar var. Onları da gerekli sivil toplum kururlularıyla istişare ederekten gerekli kişilerle konuşaraktan aday göstereceğiz."

'EKONOMİNİN GİDİŞATI KÖTÜ'

Ak Parti'nin politikalarını eleştiren Yücel, ekonomik anlamda kötü bir gidişat içinde olunduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin genel ekonomi olarak bir şey söylemek istemiyorum ama gidişatı çok kötü bir gidişata, raya girdi. Gerek doların yükselmesi, gerek ekonominin kötüye düşmesi, bize, İyi Parti'ye ihtiyacı daha çok artıracak. Allah bizi birbirimize düşürmesin en büyük temennimiz o. Ama gidişatımız iyi bir gidişat değil. Her türlü banka faizi, her türlü mevduat faizi. Merkez Bankası'nın yaptığı hamlelere rağmen ekonomide kartopu gibi büyüyen bir hızla aşağıya doğru gidiyoruz. İşsizimiz had safhaya geldi, esnafımız kan ağlıyor ve dışarıdaki itibarımız da bitmiş durumda. Sıfır sorundan, sırf soruna gelmiş durumdayız" diye konuştu.

'AK PARTİ İLE MHP EVLENDİ GİBİ'

Ahmet Ersagun Yücel, basın mensuplarının yerel seçimlerde herhangi bir parti ile birleşim yapılacak mı? sorusuna şu anda öyle bir karar almadıklarını ve her bölgede kendi adaylarının olacağını ifade etti. İlerleyen günlerde durum değerlendirmesi yapacaklarını söyleyen Yücel şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde böyle bir kararımız yok. İyi Parti'nin yanılmıyorsam bin 250 nokta olması lazım her yerde kendi adayı olacak. İleriki durumlara göre eğer gerekiyorsa biz buna durumsallık diyoruz bunun kararı alınacaktır. Ama bizim bir ittifakımız söz konusu değil. Zaten Ak Parti ile MHP artık evlendi gibi. Bizde böyle bir şey söz konusu değil duruma göre bakacağız. Israrla bunu soruyorlar bize ama bizim böyle bir kararımız yok."

Yücel ve beraberindekiler, toplantının ardından kentteki STK ve kurumlarda ziyarette bulundu.

