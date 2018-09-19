İyi Parti'li Yücel: İttifak kararı almadık

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, yerel seçimler için hiçbir parti ile birleşme kararı almadıklarını ve her şehirde kendi adaylarının olacağını söyledi.

Partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen basın toplantısına katılan Yücel, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını ve sahaya indiklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında şehirleri gezerek adayları belirlediklerini ifade eden Yücel şunları dedi:

"Genel seçimlerden sonra, olağanüstü genel kurula gittik ve genel başkanımızı yeniden genel başkan ilan ettik. Dün itibari ile 'yiğitler kervanı' adı altında şu anda Türkiye'nin 30 ilinde milletvekillerimiz ile beraber, kururcu üyelerimiz ve disiplin kurulu üyelerimiz ile beraber tüm illere dağılmış bulunuyoruz. Yerel seçimlerdeki adaylar için çalışmalara başladık. Dün Adana'daydık ok güzel bir ortam vardı. Bugün Kahramanmaraş'a geldik. İnşallah bugün başkanımızın yaptığı organizasyonlarla temaslarda bulunacağız. Yerelde, genelde iyi adaylar seçeceğiz. Çok güzel talepler, çok güzel insanlar var. Heyecanlı ve merkeze yönelik birleştirici insanlar var. Onları da gerekli sivil toplum kururlularıyla istişare ederekten gerekli kişilerle konuşaraktan aday göstereceğiz."