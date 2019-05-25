- "Bu gemi Bandırma Vapuru olsun istiyoruz"

Bu arada partide kadın kolları kurulmasına ilişkin GİK toplantısında alınan karar da tüzüğe işlenecek.

Tüzükte, genel başkana partinin bazı organlarına atama yapma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemelerin de yer alması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, kurultayda delegenin onayına sunulacak tüzükte, Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısının 80'den 50'ye düşürülmesi ve Hazine yardımının teşkilatlara dağılımına ilişkin değişiklikler yer alıyor.

İYİ Parti'nin 3. Olağanüstü Kurultayı başladı. Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayan kurultayda, parti tüzüğünde birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK'nin gerekçeli kararı açıklandı. Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. YSK'nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir." dedi.

Akşener, konuşmasında, Türkiye'nin ekonomik sorunlarla boğuşur hale getirildiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine iptal etmesine ilişkin kararına da değinen Akşener, bunun "demokrasi geleneğine vurulan darbenin, Türkiye'de hukukun, adaletin yerle bir edildiğinin göstergesi olduğunu" savundu.

Akşener, bütün kurumların çürütüldüğünü, Türk devletinin ciddiyeti ve itibarının yerle bir edildiğini öne sürdü.

Dış politikada 6 ay önce Fırat'ın doğusuna girmekten bahsedilirken, bugün Akdeniz'in doğusunun da elden gitmek üzere olduğunu iddia eden Akşener, Türkistan'ın doğusunun ise iktidarın ve ortağının umurunda olmadığını dile getirdi.

Akşener, Müslüman Uygur Türklerine "terörist" diyen Dışişleri yetkilisinin halen görevde olduğunu belirterek, hükümetin, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulme sesini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "82 milyon biz aynı gemideyiz" sözlerine değinen Akşener, "Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? 'Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz' diyerek alkış mı tutalım?

Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz.

Ama biz, bu gemi milleti selamete çıkaracak bir Bandırma Vapuru olsun diyoruz.

Biz, Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun istiyoruz.