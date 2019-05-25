İYİ Parti'nin 3. Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, partinin 3. Olağanüstü Kurultayı'nda, parti tüzüğünün 65 maddesinde değişiklik ve düzenleme yapıldığını bildirdi.

Kurultay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Olağanüstü kurultayda delegenin onayına sunulan ve kabul edilen tüzük değişikliğine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Seymen, değişikliğin büyük bölümünün imla ve cümle düşüklüğü olan maddeler üzerinde yapıldığını söyledi.

Kurultayla, genel başkana, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olmayan 3 parti üyesini, Başkanlık Divanı'na atama yetkisi verildiğini belirten Seymen, tüzükte yer alan kadın kotasının aynen korunduğunu vurguladı.

Tüzükte yapılan düzenlemeyle kadın kolları kurulmasına olanak tanındığını vurgulayan Seymen, ancak bunun mecbur olmadığını, gerek görülmesi ve talep edilmesi halinde kurulacağını, isminin de istenildiği gibi konulabileceğini belirtti.

Kurultayda, Hazine yardımının teşkilata daha adil dağıtılmasıyla ilgili değişikliğin de yapıldığını ifade eden Seymen, belirlenen formülü, "Şehir nüfusu/ülke nüfusu, şehirdeki üye sayısı/partinin toplam üye sayısı, partinin o şehirde aldığı oy/Türkiye genelinde aldığı oy" olarak açıkladı.