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İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK Parti’den belgeli yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engelinin bulunmadığını söyledi.

İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK Parti’den belgeli yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engelinin bulunmadığını söyledi. Zeybekci’nin aday olacağı için görevinden istifasına ilişkin dilekçeli belgeye de yer verildi.
İYİ Parti’nin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraza konu olan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Şengül, “Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018’den önce dilekçesini vererek, Ekonomi Politikaları Kurulu’ndaki görevinden ayrıldı. 31 Mart’taki yerel seçimde, Sayın Zeybekci’nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir” dedi.

“İYİ Parti, CHP’nin taşeronluğunu yapıyor”
Hiçbir doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak, İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini belirten Başkan Şengül, “CHP’nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir’in aklını bulandırıyor. CHP’nin kuklası olan İYİ Parti’nin bu tavrını, İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. ‘Vatan’, ‘millet’, ‘adalet’ ve ‘hak’ gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir’den alacak” dedi.

“Endişeye kapıldılar”
Başkan Şengül, şöyle devam etti:
“AK Parti olarak İzmir’in sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. İzmir halkı da bu samimiyeti görüyor. İzmir’de, AK Parti ve Sayın Nihat Zeybekci’ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. Bu durumun, belli kesimleri endişeye soktuğu açıkça ortada. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart’ta AK Parti ile kavuşacak.”

Zeybekci’nin istifa dilekçesi var
Öte yandan Zeybekci, 30 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na "Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde aday adayı olabilmek" için görevinden istifasına ilişkin dilekçe vermişti.

İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK Parti’den belgeli yanıt

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