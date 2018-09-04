İYİ Parti'nin Antalya teşkilatı istifa etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- İYİ Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine Antalya İl Başkanı Nizamettin Sağır ve yönetimi, istifa etti.

İYİ Parti'de taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi. Antalya'daki parti yönetimi de bu çağrıya uydu. İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve ekibi, istifalarını genel merkeze gönderdi.

Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için teşkilatlarda istifalar yaşandığını belirten Sağır, bunun da teşkilatlarda kısmen zaaflara neden olduğunu kaydetti. Sağır, “Böyle bir zaafı ortadan kaldırmak, yerel seçimlerde aday olmak isteyen arkadaşların teşkilattan ayrılması için bu karar gerekliydi. Seçimlere teşkilatların güçlü girebilmesi için alınmış bu kararı doğru buluyoruz” dedi.

Sağır, yapılacak kongrede aday olmayacağını da belirtti.

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