"İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle gizli ya da açık ittifakımız yoktur"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti'nin dışında hiçbir siyasi partiyle gizli ya da açık ittifak yapmadıklarını belirtti.

Özkoç, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Eğer ABD yarın Türkiye'de de 'Ben sizi tanımıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorum' derse ne yapacağız?" sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özkoç, "Bunu, ABD Başkanı Trump ne diyorsa onu yapan, 'Papazı gönder' dediği zaman gönderen, bir emrini iki etmeyen kişiyle ilgili söylemesi gerekiyor. Yanında duran kişinin ne olduğunu ve ne yaptığını, dün söylediklerini inkar eden, görmezden gelen Devlet Bahçeli'nin, bugün böyle bir yakıştırmada bulunması hiç doğru değildir, şık değildir. Sayın Devlet Bahçeli'nin durduğu yere, bugüne kadar üstlendiği misyona da yakışan bir davranış biçimi değildir." diye konuştu.

Bahçeli'nin, durduğu yeri değerlendirmesi gerektiğini savunan Özkoç, "Bu, yalnızca kendisi açısından söz konusu değildir, Türkiye'nin itibarı açısından da söz konusudur. O yüzden bulunduğu yer yalnızca bir siyasi partinin genel başkanlığı değil, Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden, egemen güçlere karşı dik duran temsili bir yeri vardır. Buna layık konuşma biçimi geliştirmelidir." ifadelerini kullandı.