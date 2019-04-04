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İYİ Parti'nin Düzce'de yaptığı itiraza ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Düzce'de, İYİ Parti'nin İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi oylarının belli sandıklarda yeniden sayılma talebi reddedildi

Düzce'de, İYİ Parti'nin İl Genel Meclisi (İGM) ve Düzce Belediyesi Meclisi üyesi oylarının, belli sanıklarda yeniden sayılması talebi kabul edilmedi.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Kadir Erdoğan, kurul başkanlığına Düzce merkezindeki 319 sandıkta İl Genel Meclisi ve Düzce Belediyesi Meclis üyesi adaylarının yeniden sayımı için talepte bulundu.

Başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, talebi reddetti.

- Muhtarlık seçimleri

Öte yandan, Kaynaşlı ilçesine bağlı Şimşir Mahallesi'nde muhtar adayları Recep Gül ile Murat Kazan'ın, sandık başında yapılan sayımda 257'şer oy alması sonrası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında yeniden oy sayımı yapıldı.

Her iki muhtar adayının da hazır bulunduğu sayım sonrasında Recep Gül, 258 oy alarak muhtar oldu.

Cumayeri Subaşı köyünde 124 seçmenin oy kullandığı sandıkta, sandık başında yapılan sayımda muhtar adaylarından Salih Özbek 39, Serdar Yağmur 39, Alaattin Yılmaz 17, Hasan Aydın 14 ve Vasfi Çiçek 9 oy aldı.

Oylama sonucunda Salih Özbek ve Serdar Yağmur'un 39'ar oy aldığının tespit edilmesi sonrası, seçim torbası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına getirildi. Başkanlık tarafından yapılan kurada Salih Özbek muhtar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce seçim2019

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