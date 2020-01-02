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  4. İYİ Parti'nin ikinci yerel yönetimler çalıştayında "belediyelere kaynak oluşturma yolları" ele alınacak

İYİ Parti'nin ikinci yerel yönetimler çalıştayında "belediyelere kaynak oluşturma yolları" ele alınacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Ankara'da 4-5 Ocak'ta ikincisi düzenlenecek çalıştayda, İYİ Parti'nin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterleri tartışılacak, belediyelere kaynak oluşturmak için neler yapılabileceği masaya yatırılacak

ESİN IŞIK - İYİ Parti'nin düzenleyeceği 2. Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda Yerel Yönetimler Yasası'na ilişkin görüşler alınacak, "iyi belediyecilik" kriterleri ve belediyelere kaynak oluşturma yolları tartışılacak.

İYİ Parti, yerel yönetimler çalıştaylarının ikincisini 4-5 Ocak'ta Ankara'da düzenleyecek. Çalıştaya 40 ilden İYİ Partili belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, illerde yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcıları katılacak.

Yerel yönetimlerle ilgili mevcut yasalar konusunda görüşlerin alınacağı toplantıda, ayrıca partinin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterleri tartışılacak, belediyelere kaynak oluşturma ile imar ve ihale konusunda teknik bilgiler verilecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı toplantıda, "Yerel Yönetimler, Yerel Temsil, Yerel Katılım", "Yöneticilerin Gözünden Belediyelerde Yönetim Gerçeği", "Belediye Meclis Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları", "Belediye Meclisi Karar Süreçleri ve Yerel Siyaset" ile "AB Projeleri ve Yönetimi" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

- Parti kimlik anketi yapılacak

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştay çerçevesinde yapılacak yuvarlak masa toplantılarında, "belediye yasası hazırlıkları", "merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri", "yerel kalkınma", "imar ve ihale usulleri" ile "yerel siyaset-yerel kültür ilişkisi" konularının tartışılacağını açıkladı.

Çalıştayda, "İYİ Parti kimlik anketi" ve "eğitim anketi" yapılacağını aktaran Ergun, bu anketlerle çalıştayda yer alan eğitimlerin etkinliğine ilişkin ölçme ve parti aidiyetine ilişkin değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Çalıştay çerçevesinde, ilk toplantının 23-24 Kasım'da Antalya'da yapıldığını anımsatan Ergun, üçüncü toplantının da şubat ayı başında İzmir'de düzenleneceğini bildirdi.

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İYİ Parti'den ikinci "iyi belediyecilik " çalıştayı

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