İYİ Parti'nin ikinci yerel yönetimler çalıştayında "belediyelere kaynak oluşturma yolları" ele alınacak

ESİN IŞIK - İYİ Parti'nin düzenleyeceği 2. Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda Yerel Yönetimler Yasası'na ilişkin görüşler alınacak, "iyi belediyecilik" kriterleri ve belediyelere kaynak oluşturma yolları tartışılacak.

İYİ Parti, yerel yönetimler çalıştaylarının ikincisini 4-5 Ocak'ta Ankara'da düzenleyecek. Çalıştaya 40 ilden İYİ Partili belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, illerde yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcıları katılacak.

Yerel yönetimlerle ilgili mevcut yasalar konusunda görüşlerin alınacağı toplantıda, ayrıca partinin yerel yönetimlere bakışı ve "iyi belediyecilik" kriterleri tartışılacak, belediyelere kaynak oluşturma ile imar ve ihale konusunda teknik bilgiler verilecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı toplantıda, "Yerel Yönetimler, Yerel Temsil, Yerel Katılım", "Yöneticilerin Gözünden Belediyelerde Yönetim Gerçeği", "Belediye Meclis Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları", "Belediye Meclisi Karar Süreçleri ve Yerel Siyaset" ile "AB Projeleri ve Yönetimi" başlıklı oturumlar düzenlenecek.