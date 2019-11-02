İYİ Parti'nin İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz. Sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık." dedi.

Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde organize edilen İYİ Parti'nin İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonuna katıldı.

Meral Akşener, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçları için İstanbullulara teşekkür etti.

Seçim sonuçları için sadece İYİ Partililere değil tüm İstanbullulara teşekkür ettiğini vurgulayan Akşener, "Tüm İstanbullular yapılan yanlışlara yönelik ister AK Parti'ye, ister İYİ Parti'ye ya da CHP'ye oy vermiş olsun, farklı geleneklerden gelse de ne olursa olsun haksızlığa karşı bir tavır koydu ve sonuçta 23 Haziran'da bir destan yazdı. Demek ki artık Türkiye'de bazı şeyler değişmek zorunda. O bazı şeyleri değiştirmek seçmen olarak sizlerin, bizlerin elinde." diye konuştu.