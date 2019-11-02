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İYİ Parti'nin İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 22:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz. Sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz. Sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık." dedi.

Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde organize edilen İYİ Parti'nin İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonuna katıldı.

Meral Akşener, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçları için İstanbullulara teşekkür etti.

Seçim sonuçları için sadece İYİ Partililere değil tüm İstanbullulara teşekkür ettiğini vurgulayan Akşener, "Tüm İstanbullular yapılan yanlışlara yönelik ister AK Parti'ye, ister İYİ Parti'ye ya da CHP'ye oy vermiş olsun, farklı geleneklerden gelse de ne olursa olsun haksızlığa karşı bir tavır koydu ve sonuçta 23 Haziran'da bir destan yazdı. Demek ki artık Türkiye'de bazı şeyler değişmek zorunda. O bazı şeyleri değiştirmek seçmen olarak sizlerin, bizlerin elinde." diye konuştu.

Partisinin kuruluşunun ikinci yılını kutladıklarını, bununla gurur duyduklarını anlatan Akşener, "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz. Sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, resepsiyonda kendisine eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin de "Göreceksiniz nasıl İstanbullu İstanbul'da bir destan yazdıysa Beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş konusunda da Türkiye'nin nefes alması için İstanbul yine aynı iradeyi koyacak ve hakikaten her şey hem iyi olacak hem de güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşunu anlatan resim sergisinin açılışını yaptı.

Resepsiyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve çok sayıda partili katıldı.

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İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı 
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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