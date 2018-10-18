TUNCELİ (AA) - İYİ Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz kendi toplumumuzda, bir arada yaşayabilmenin siyasi nezaketini, üslubunu, içtimai nezaketini, dini mesuliyetini, insani mesuliyetini taşıyabildiğimiz zaman, zaten biz dünyaya şunu demiş olacağız: Biz 81 milyon bir aileyiz. Biz bir aile olduğumuz gibi dünyayı bir aile olarak kabul edecek kadar kalbimiz sevgiyle dolu olanlarız diyeceğiz." dedi.

Ağıralioğlu, birtakım ziyaret ve görüşmeler için geldiği Tunceli'de Cemevini ziyaret etti.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt'tan cemevi hakkında bilgiler alan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de meselelerin konuşulamadığı için soruna dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'de ortak bir hoşgörü dili yaratılması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Biz kendi toplumumuzda, bir arada yaşayabilmenin siyasi nezaketini, üslubunu, içtimai nezaketini, dini mesuliyetini, insani mesuliyetini taşıyabildiğimiz zaman, zaten biz dünyaya şunu demiş olacağız: Biz 81 milyon bir aileyiz. Biz bir aile olduğumuz gibi dünyayı bir aile olarak kabul edecek kadar kalbimiz sevgiyle dolu olanlarız diyeceğiz." diye konuştu.