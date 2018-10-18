TUNCELİ (AA) - İYİ Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz kendi toplumumuzda, bir arada yaşayabilmenin siyasi nezaketini, üslubunu, içtimai nezaketini, dini mesuliyetini, insani mesuliyetini taşıyabildiğimiz zaman, zaten biz dünyaya şunu demiş olacağız: Biz 81 milyon bir aileyiz. Biz bir aile olduğumuz gibi dünyayı bir aile olarak kabul edecek kadar kalbimiz sevgiyle dolu olanlarız diyeceğiz." dedi.
Ağıralioğlu, birtakım ziyaret ve görüşmeler için geldiği Tunceli'de Cemevini ziyaret etti.
Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt'tan cemevi hakkında bilgiler alan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de meselelerin konuşulamadığı için soruna dönüştüğünü söyledi.
Türkiye'de ortak bir hoşgörü dili yaratılması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Biz kendi toplumumuzda, bir arada yaşayabilmenin siyasi nezaketini, üslubunu, içtimai nezaketini, dini mesuliyetini, insani mesuliyetini taşıyabildiğimiz zaman, zaten biz dünyaya şunu demiş olacağız: Biz 81 milyon bir aileyiz. Biz bir aile olduğumuz gibi dünyayı bir aile olarak kabul edecek kadar kalbimiz sevgiyle dolu olanlarız diyeceğiz." diye konuştu.
Cemevlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, şunları söyledi:
"Aslında benzer talepler her yerde var. Suistimalin önüne geçmek içinde kayıt altında olmak lazımdır. Kayıt altında olmak için de yasal statü altında olmak lazımdır. Örgütlerin, bir takım illegal yapıların sizin de itibarınızı, kalbinizi kirletmesine imkan vermemek lazımdır. Adınızı kirletmemesine imkan vermemenin yolu yasal statüdür. Yasal statü denetlemek imkanı verir. Yasal statü hesap verebilirlik alanı oluşturur. Açarsın, her şey kayıt altında olur. Gelen giden belli olur ve yasal statü içerisinde suistimal alanlarını kapatır devlet. Boş bırakırsan oranın üzerinden milleti bölmek isteyenlere gün doğar. Bunu engellemenin yolu devletin buralarda meşru, haklı taleplere statü kazandırmasıdır."
Cemevi ziyaretinin ardından partilileriyle bir otelde bir araya gelen Ağıralioğlu, İYİ Parti olarak milletin derdine derman olacak kadroların oluşturulması için yollarda olduklarını dile getirdi.
2019 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi aday belirleme ve teşkilatların sorunlarını dinlemek için il il gezdiklerini belirten Ağıralioğlu, "Memleketin gündemi ağırlaşıyor. Yerel seçimleri gölgede bırakacak kadar bir krizle karşı karşıyayız. Bu krizden çıkabileceğimiz toplumsal mutabakat önce siyasi mutabakat halinde oluşmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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