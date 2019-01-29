İYİ Parti'nin Kahramanmaraş aday tanıtım toplantısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz bu Türk yurdunda size oy vermiş 6 milyon Kürt kardeşimizin hepsine 'PKK'lı' diyerek PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz." dedi.

Ağıralioğlu, partisince Kahramanmaraş'ta düzenlenen belediye başkan adayı tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, memleketin kötü yönetildiğini, kendilerinin ise memleketi daha iyi yönetecekleri iddiasıyla çalıştıklarını belirtti.

Bu ülkenin beka problemini çözeceklerini ve ülkeyi ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Ağıralioğlu, "Biz yola iyi niyetlerle çıktık. Devleti 81 milyonu bir ve beraber edecek bir anlayışla yönetmek zorundayız. Biz AK Parti'nin düşmanı değiliz. Projeleriyle karşınızda duran, 16 yıldır iktidarı ellerinde tutanların siyasi kuvvetinin de düşmanı değiliz. " ifadelerini kullandı.

Kendilerinin daha fazla hizmet yapacağını savunan Ağıralioğlu, daha iyi hizmet edeceklerini dile getirdi.

HDP'nin bir önceki seçimde 6 milyon oy aldığına dikkati çeken Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Sizin içinizde PKK ile mesafesini ayarlayamayan, sizin içinizde PKK'nın sözcülüğünü yapan, sizin içinizde bağrımıza saplanmış bu hançerden mutlu olanlar var. Ama biz bu Türk yurdunda size oy vermiş 6 milyon Kürt kardeşimizin hepsine 'PKK'lı' diyerek PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Sizin 6 milyon oy almanızın bizdeki karşılığı şudur, biz ülkemizi kötü yönettiğimiz için bu 6 milyon oy size geldi. Biz kendi Kürt'ümüzün oyunu sizden kurtaracağız."

Konuşmanın ardından aday tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Feridun Bahşi, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül de katıldı.

